Buena parte de la pérdida de empleos en Estados Unidos responde a la automatización industrial, aunque el presidente Donald Trump promete más trabajo para los norteamericanos mediante controles migratorios y amenazas con altos aranceles, cuestionan expertos, según un informe de la agencia cubana Prensa Latina.

Estadísticas oficiales avalan el impacto negativo de la automatización y la robotización sobre el mercado laboral, advierte un análisis del Grupo ETC, dedicado a la investigación y el análisis de la información tecnológica.

Actualmente el país produce 85 % más de bienes que en 1987, pero con una planta laboral equivalente a dos tercios de la existente entonces, sustentan datos de FRED Economic Data, citados por la analista de ETC Silvia Ribeiro.

“La proyección es que con mayor uso de sistemas de inteligencia artificial, la automatización se expandirá a más industrias y sectores, eliminando más puestos de trabajo”, argumenta el artículo “Trump, empleo y robots”, publicado en el sitio digital www.alainet.org.

Empresas norteamericanas anunciaron recientemente que moverán plantas hacia el territorio nacional a partir de los reclamos de Trump, entre ellas Ford y General Motors, pero esos consorcios ya tienen “una parte importante de su producción automatizada y van por más”, observa la investigadora. General Motors se ufana de ser la empresa automotriz que más ha invertido en nuevas tecnologías, incluido el desarrollo de vehículos no tripulados, lo cual también redundará en menos puestos de trabajo, comenta.

Otro consorcio, Carrier, anunció que dos plantas para producir equipos de aire acondicionado se quedarán en Estados Unidos en lugar instalarse en México, pero los incentivos fiscales prometidos por Trump a la compañía serán usados para incrementar la automatización, afirmó Carrier en declaraciones a la prensa.

El traslado de manufacturas industriales a México y otros países del Sur respondió a los intereses de las transnacionales, que encontraron por esa vía formas de aumentar sus ganancias de forma exponencial, “explotando una situación de bajos a ínfimos salarios, pésimas condiciones y derechos laborales y terreno impune para la contaminación y devastación ambiental”, opina la especialista. La amenaza de Trump de colocar altos impuestos a las importaciones es un componente del retorno de algunas fábricas al país, pero la nueva ola de automatización inteligente juega un rol clave, advierte. Si el nuevo jefe de la Casa Blanca cumple su promesa de subvencionar a las empresas con dinero del erario, ello favorecería un desarrollo más rápido hacia la nueva generación de automatización, estima.

A escala global, la expansión de la nueva ola de automatización “eliminará más empleos de los que generará, afectando también sectores distintos de los que ya venían siendo sustituidos por ella. Cómo intentará Trump resolver esa contradicción, es un enigma”, resume.

