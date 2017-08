Compartir Tweet



La Mesa Política del Frente Amplio resolvió que los integrantes del Plenario Nacional puedan conocer el fallo del Tribunal de Conducta Política sobre el uso de las tarjetas corporativas de Ancap el próximo 4 de setiembre.

Apenas se conoció la decisión adoptada, desde la Lista 711 se advirtió a LA REPÚBLICA que esperan que en el mismo plenario quede cerrado el debate sobre el tema y la decisión que se adopte, cualquiera fuera, “sea proporcional a las observaciones efectuadas por el Tribunal de Conducta”.

“Ni más ni menos que lo que corresponde en función de la observación que haga el Tribunal”, recalcaron.

“Lo único que pedimos es proporcionalidad y que el mismo Plenario se cierre definitivamente todo este show. El Frente ha adoptado una decisión con mucha rapidez, como pocas veces, se llegó a un Plenario semanas después de que se expidiera el Tribunal, ahora corresponde que con la decisión que se tome concluya todo de una sola vez”, señalaron.

Mesa política

Al no encontrar las mayorías especiales requeridas en la primera votación, el presidente del FA encontró el camino del medio cuando había dos frentes claramente divididos: MPP pretendía que se conociera el fallo en el Plenario para evitar el “show mediático”, mientras que la Vertiente Antigüista apostaba a “la transparencia” solicitando que el fallo se diera a conocer esta semana.

Finalmente se encontró una posición intermedia. De forma reservada los 176 integrantes del Plenario Nacional recibirán el fallo del TCP, el cual se les entregará en un sobre cerrado el próximo lunes en la sede del Frente Amplio a las 11:00 horas o mediante un formato digital por intermedio de un código personal.

Gonzalo Reboledo, secretario general del FA, hizo de vocero de lo sucedido en la Mesa Política, y tras informar la fecha, realizó una petición a los integrantes del Plenario para que haya quórum y no generar señales políticas que se malinterpreten.

“En los otros ocho casos no hemos podido fallar por falta de quórum y nadie hizo una mala interpretación política por ello. Sin embargo, si en este caso no hubiera quórum, quizás se pudiera interpretar equivocadamente que es una forma de decidirlo”, manifestó recordando que aún no se falló sobre situaciones como las de Darío Pérez y Sergio Mier que rompieron con la disciplina partidaria el año anterior.

Reboledo recordó que el informe del Tribunal de Conducta Política “no es vinculante”.

“No creo que el plenario tenga capacidad de pedirle a Sendic que renuncie” a la vicepresidencia, señaló.

La votación fue pareja hasta el final donde definitivamente se termina decidiendo que es el 4 de setiembre el día en el que se abrirá el sobre que contiene el fallo del Tribunal de Conducta Política.

La metodología se dividió en dos partes. En la primera parte debía definirse si el fallo del Tribunal de Conducta Política (TCP) se abría en Plenario Nacional que se realizará el próximo 9 de setiembre o si se realizaba antes para que los integrantes del Plenario llegaran al órgano con una postura definida.

Entre quienes estaban a fin de que el fallo se abriera en el Plenario se encontraban la Lista 711 y el MPP, además de contar con el apoyo del presidente Javier Miranda. Más allá de que la postura ganó por mayoría, para su aprobación los votos negativos debían ser menor al tercio de los integrantes de la Mesa (9 o menos), lo cual no sucedió. El resultado final fue 15 a 14, por lo que al no haber definición quedó firme el estatuto que indicaba que el informe del TCP se les debía entregar a los integrantes del Plenario Nacional con anticipación.

Lo señalado por el estatuto, abrió la segunda parte de la discusión de la Mesa Política: la fecha de entrega. Hubo tres opciones a la hora de proponer una fecha. La Vertiente Antigüista, según informaron fuentes a LA REPÚBLICA, quería que el fallo lo tuvieran los integrantes del Plenario entre el jueves 31, viernes 1 o sábado 2 de esta semana, con un pedido de “máxima transparencia”.

Por la vereda de enfrente estaba el MPP, que buscaba que el fallo se repartiera como temprano el jueves 7 de setiembre (dos días antes del Plenario Nacional) para evitar el “show mediático”. Buscando un camino intermedio, el presidente del Frente Amplio planteó una tercera postura, señalando un día que dejara “conforme” a ambas partes, por lo que propuso el lunes 4 de setiembre.

“No fijamos posición”

Carlos Coitiño, integrante de la Mesa Política por el PVP, dijo a LA REPÚBLICA que “nosotros estábamos a favor de que el fallo se conociera antes del Plenario. Lo habíamos manejado en el Secretariado. La decisión en el secretariado debía ser unánime, el secretariado lo desplazó a la mesa, que finalmente adoptó una posición”. De cara al Plenario el sector aún no tiene una postura definida. “En tanto no conocemos el informe por lo que alguna prensa que ha venido comunicando, nosotros no fijamos posición”.

A su vez, el integrante de la Mesa por el MPP, Hernán “Pocho” Tejam, expresó a LA REPÚBLICA que “la postura inicial nuestra fue que el tema fuera debatido y resuelto en el propio Plenario, es decir, una distribución del informe del TCP para nosotros implicaba anteponer una posición a ese propio Plenario”, comentó. Además añadió: “Lo que queríamos es que el Plenario fuera el órgano exclusivo con el desconocimiento y debate. Eso no fue posible, no hubo votos para ninguna de las posiciones planteadas originalmente”.

“Michelini se dedicó a echar compañeros por la prensa”

El senador Rafael Michelini indicó en El Espectador sobre el caso Sendic que “el tema son los gestos. Acá tienen que haber gestos y si no ocurren, el Frente Amplio va a pagar las consecuencias”. “Todos no podemos equivocar, pero cuando un TCP transmite lo que transmite, todos nos debemos a él”, añadió. El senador De León no demoró en responderle duramente a su compañero se bancada: “Michelini ha sido un militante en su momento para romper el Frente Amplio y que se ha dedicado a echar compañeros a través de la prensa”.