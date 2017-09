La polémica “fiestita” de la selección argentina tras el partido con Uruguay

Compartir Tweet



El programa argentino de tv Infama dióa conocer un escandaloso audio de una invitada a una supuesta fiesta que habrían hecho jugadores de la Selección argentina tras el partido con Uruguay el pasado jueves. La mujer que le envió el mensaje a Luis Ventura cuenta que esta reunión fue en Buenos Aires, este pasado fin de semana y que tuvo a chicas famosas, algunos jugadores del equipo argentino música, alcohol y hasta involucró a un reconocido modelo brasileño, Kadu Giacomini, con un futbolista (que se puede ver en la foto que acompaña esta crónica). Los nombres de los protagonistas fueron remplazados con una linea ___________

“Quiero hablarte de la fiesta que contaste el otro día. Se repitió de nuevo este fin de semana, el sábado. ¡No sabés lo que fue! Mucho, pero mucho alcohol y chicas. Tenías que verlo a ____ y a _____. ¡No sabés lo que era! Estaba descontrolado. Todo su entorno aplaudiéndolo, mujeres, de todo. Desde un principio nos dijeron que no digamos nada, pero vos sabés cómo es esto. No se puede tapar el sol con la mano”, empieza diciendo la mujer que dice haber participado de la reunión privada en el audio, que tuvo la censura de Infama de los nombres de los involucrados. La mujer va más allá e involucra a Kadu Giacomini, un modelo brasileño conocido en las redes como “el odontólogo más sexy”. “Lo más gracioso es que ____ lo miraba con bastante cariño a ___, más que a las chicas que estaban ahí. ¡Y, eran infartantes! Yo te puedo confirmar que ___ o es gay o patea para los dos lados. Y si no que diga quién es ese tipo, el odontólogo que creo que se llama Kadu”, lanzó.

“Algunas de las chicas que van ahí vos sabés que se desbocan y después empieza el rumor y crece y crece. Te puedo dar algunos nombres cómo el de ____, la ___ del programa de ____. O la que más habla se llama ____, esa es la que más cuenta. Así que si podés contactarla. Yo no puedo decir quién soy porque ya sabrás cómo es esto. En esa fiesta estaban hiper decontrolados. El ____, reloco, bailando. Las pibas ahí aplaudiéndolo. ¡Una locura!”, finaliza el audio..