La “autofagia” del Frente Amplio y el caso Raúl Sendic

Por: Gustavo Carabajal

En política, la autocrítica no es moneda corriente. Tampoco la franqueza. Lo políticamente correcto disfraza la realidad, le da una mano de barniz y la acomoda a lo que más conviene. El caso Sendic es un buen ejemplo.

“Podemos haber cometido errores”, dijo el vicepresidente, en plural . Diluyendo la disculpa, la volvió colectiva y la mezcló con los errores políticos de la fuerza política y del gobierno, sin asumirlo en primera persona.

Pero no es el único. Tampoco lo hacen los que lo juzgan desde adentro, los que tiran la piedra y esconden la mano. Los que llenan su discurso de palabras “tribuneras”, pero no expresan su verdadera intención. ¿O alguien se cree que lo están juzgando por comprar un colchón y un short de baño con la tarjeta corporativa de Ancap? ¿O por no devolver los viáticos que prácticamente nadie devuelve? ¿Quién se traga esa pastilla?

Lo juzgan por las tremendas diferencias internas que separan a dos grupos del Frente Amplio que viven en tensión permanente. Uno que no está dispuesto a aceptar que su enemigo íntimo salga tan fácilmente de la crisis en la que está inmerso, y espera una depuración que termine sacándolo del medio como antes se sacó a otros de su propio bando.

Y otro que tampoco está dispuesto a ceder. No piensa ser funcional a la jugada de sus viejos enemigos internos, y por lo tanto, defenderá, hasta donde pueda, la partida. Sendic no importa demasiado, lo realmente importante es que “aquellos” no se lleven el trofeo, aunque tengan algo de razón.

La pulseada de la Mesa política para definir cuándo hacer público el pronunciamiento del Tribunal de Conducta fue un buen ejemplo.

Unos querían ocultarlo lo más que se pueda, para llegar al 9 de setiembre y resolverlo con rapidez. Otros, pretendían hacerlo público ya mismo. Llevarlo a la tapa de los diarios antes del Plenario para condicionar la decisión final y crear un clima adverso en la opinión pública que impida la absolución.

Las dos jugadas están en marcha. ¿Cuánto demorará mañana el documento en llegar a la prensa? Hagan sus apuestas. ¿Qué medio lo tendrá primero? ¿Quién será el dirigente más rápido en poner reenviar en el mail? ¿Quién contestará la primera pregunta y dará el primer veredicto condenatorio o absolutorio?

Las estrategias ya están preparadas. A esta hora solo se pulen los últimos detalles.

¿Quién tiene la culpa de esta antropofagia política? Los “otros”, por supuesto, siempre los otros. Los eternos culpables, los que deben pagar el precio de sus errores y dejar el camino libre a los que verdaderamente llevarán a la fuerza política al lugar que se merece, sin permitir que se mancille su buen nombre y honor.

El fuego amigo se convierte en un infierno y amenaza con cobrar nuevas víctimas. Tabaré Vázquez, fiel a su estilo, utilizó un ejemplo médico para definir esta situación y lo comparó con la “autofagia”, el proceso por el que algunos organismos vivos se comen sus propios órganos como medio de supervivencia.

“Que exista una autofagia dentro de los partidos políticos me parece que es muy riesgoso para un sistema democrático”, dijo el presidente premonitoriamente hace dos meses. Sabía lo que se venía.