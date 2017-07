“Lula es inocente y el pueblo sabrá rescatarlo en 2018”, afirma Dilma

Compartir Tweet



La mandataria electa de Brasil afirmó que está siendo ejercida una ignominia contra el expresidente Lula “con el objetivo de casar sus derechos políticos”.

“Lula es inocente. Y el pueblo brasileño sabrá democráticamente rescatarlo en 2018”, aseveró la mandataria constitucional de Brasil destituida en 2016, Dilma Rousseff, en referencia a las elecciones presidenciales, en las cuales el expresidente lidera intención de voto con un 30 por ciento sobre sus rivales, según una reciente encuesta del instituto Datafolha.

Rousseff afirmó que “Lula es inocente y esta convicción duele profundamente la democracia”. La mandataria electa consideró que la condena contra Luiz Inácio Lula da Silva “a nueve años y seis meses de prisión, es una burla” y “una flagrante injusticia y un absurdo jurídico que avergüenzan a Brasil”.

“Sin pruebas, cumplen el guión pautado por sectores de la gran prensa. Hace años, Lula, el presidente más popular en la historia del país y uno de los más importantes estadistas del mundo en el siglo XXI, viene sufriendo una persecución sin cuartel”, denunció Rousseff en su página web dilma.com.br.

Indicó que la acción contra Lula es una “ignominia que está siendo ejercida contra el ex presidente Lula con el objetivo de casar sus derechos políticos”. “El país no puede aceptar este paso en la dirección del Estado de Excepción. Las garras de los golpistas tratan de rasgar la historia de un héroe del pueblo brasileño. No lo lograrán”, expresó Rousseff.