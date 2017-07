Lasarte: “Era importante ganar antes del partido del jueves”

Compartir Tweet



Feliz por el triunfo que le permite a Nacional seguir comandando la Serie B del Torneo Intermedio y la Tabla Anual, Martín Lasarte analizó lo hecho por su equipo ante Sud América.

Además, habló sobre la trascendente cita que se viene: Botafogo en el Parque Central. El DT mencionó las cualidades que le ve al equipo brasilero con quien luchará por el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores, y se refirió a una de las situaciones que desvela a los hinchas tricolores, ¿estará Rodrigo Aguirre en condiciones físicas de afrontar dicho duelo?

La encontró

“Buscábamos la victoria que nos permitiera mantener el liderato en la Serie y en la Anual. Además, tenemos un compromiso el jueves, y más allá de la imagen, era importante no sufrir cosas puntuales, como lesiones u otras cosas que podrían complicarnos de cara a ese encuentro. Así que quedamos contentos por la victoria”, fue lo primero que dijo Lasarte en la habitual conferencia pospartido.

Al momento de explicar los motivos que lo llevaron a sacar a Viudez, Ligüera y Arismendio del campo de juego durante el transcurso del segundo tiempo, dijo: “En el caso de Tabaré, él estaba con un pequeño resfrío y en el entretiempo decidimos que saldría, aunque no sabíamos específicamente cuando. A Martín lo sacamos como siempre. A Diego, que sintió que se estaba cargando muscularmente, decidimos sacarlo”.

Consultado sobre quien creía que había marcado el segundo gol de Nacional, dijo: “Vi cabecear a Arsimendi, pero por mi posición no sé si la pelota pegó en alguien después. Nos reíamos porque Rafa (García) exteriorizó bastante”.

“Un partido complicado”

Inevitablemente, parte de la conferencia estuvo destinada a Botafogo, rival al que Nacional enfrentará el jueves en el Parque Central. Martín Lasarte destacó las cualidades del equipo carioca, sobre el que dijo que tiene “buen pie y juega bien. A veces juega mejor de visita que de local. Es un equipo duro, con un entrenador joven. Ellos superaron varias instancias de Copa, así que va a ser un partido complicado”.

Sobre el estado físico de Rodrigo Aguirre, a quien un esguince dejó fuera del último partido, dijo sentirse ilusionado. Sin embargo, fue incapaz de confirmar si el delantero, que tan importante ha demostrado ser en los planes albos, estará en condiciones de jugar. “Hoy comenzó a trotar. Eso nos hace ilusionarnos, pero no podemos asegurar nada. Su continuidad es importante. Ha modificado cosas, está en su casa y se siente muy cómodo en Nacional. Hay un gran sentido de pertenencia en el club y con los compañeros”, sostuvo.

El último tema que abordó fue el partido que los tricolores afrontarán inmediatamente después del duelo copero: ante Cerro en el Tróccoli. Como cabía esperar, Lasarte aludió la necesidad de ir enfocándose en el próximo partido. “Ahora estamos pensando en la Copa, y no es por no querer pensar en Cerro, pero hay que poner la cabeza en el próximo partido. Sabemos que será complicado como siempre”, dijo el DT, quien comparte la ilusión de los hinchas de seguirla peleando en la Libertadores.

“No me sentí con la confianza que venía teniendo”

Hace un tiempo que Hugo Silveira perdió el puesto que parecía haberse ganado a base de goles y aportes al equipo. Sin embargo, Martín Lasarte ha optado por poner a Rodrigo Aguirre (comprensible, viendo los resultados que esto le ha dado), por lo que el ex Cerro no ha tenido más opción que conformarse con acumular minutos a cuentagotas.

Anoche, ante Sud América, Silveira reapareció como titular por la lesión de Aguirre. A su criterio, se notó la falta de fútbol. “Me faltó bastante, se nota que me falta rodaje. En un momento venía jugando seguido, con la confianza alta, y quizás anoche no me sentí con la confianza que venía teniendo”, admitió en Sport 890.

“La verdad que la falta de continuidad se siente. A mí me perjudica mucho no jugar, necesito continuidad porque no tengo la mejor técnica, necesito tener contacto con el balón para mostrar mi mejor versión”, agregó.

Consultado sobre si mantuvo alguna charla con el entrenador por su situación actual, manifestó: “Martín (Lasarte) me dijo que me quería dar descanso por la parte física. Es su trabajo, es el entrenador. No le pregunté por qué me ponía y tampoco le pregunto por qué no me pone. Habrá que seguir trabajando para volver a mi mejor versión”.

Una ganga: Nacional pagó US$50.000 por Aguirre

La información inicial era que los tricolores había desembolsado US$150.000 para extender el préstamo de Rodrigo Aguirre. Sin embargo, José Luis Rodríguez aclaró que fueron 50.000, monto que llama la atención para los números que se manejan en el fútbol actual.

“Pagamos US$50.000 por el préstamo, el mismo monto que habíamos desembolsado para el primer préstamo. El contrato no tiene cláusula de salida, así que se va a quedar hasta fin de año. Fueron muy buenas noticias”, explicó el “Puma”.

“Lo que mira Udinese no es la cantidad de dinero, no es por es por lo que no los prestan. Están atentos a la valorización. Esa es la cuenta que ellos sacan. Nosotros, con la ayuda de Pablo Bentancur, le hicimos ver que la cotización puede crecer con Aguirre jugando Libertadores, Uruguayo y una posible citación a la selección, que está más cerca si juega en nuestro país. Eso es lo que los sedujo, no el dinero”.

Respecto a la producción de anoche ante Sud América, el presidente dijo: “Fue un equipo intenso, que jugó un buen partido y lo resolvió con contundencia ante Sud América, que jugó muy bien”.