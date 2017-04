Kim Kardashian pierde 100 mil seguidores en redes sociales

De manera sorpresiva, Kim Kardashian ha perdido 100 mil seguidores en la red social Instagram. Y es que después de sus vacaciones por México junto a su hermana Kourtney, la estrella de reality fue captada por los paparazzi usando diminutos bikinis que no solo dejaron al descubierto su curvilínea figura, sino también sus imperfecciones.

Es precisamente por este hecho que los fans de la empresaria decidieron darle unfollow (dejar de seguir), pues según ellos, durante años Kim ha compartido fotografías editadas de su figura.

En las fotos de paparazzi, se ve a una Kim con demasiadas imperfecciones, pero sobre todo con celulitis. Es por ello que ese trasero perfecto que ha colgado en su Instagram resulta ser completamente falso.

Entre los comentarios que le hicieron a la hija de Kris Jenner estuvieron los siguientes: “Kim me enferma que hables de tu increíble cuerpo cuando recurres a la cirugía plástica para todo. No hay nada real en ti”; “No hay nada natural después de años de bótox”; “Tu cuerpo es completamente falso”; “Completamente increíble. Despierto y me encuentro con la realidad. El Photoshop es tu mejor amigo @KimKardashian”.

Como era de esperarse, las comparaciones entre la figura de Kim y Kourtney no se hicieron esperar: “La natural (Kourt). Kimmy se debería de ver igual de bien si se hubiera mantenido alejada de las cirugías plásticas. Inyecciones, implantes… solo di no”.

A pesar de todas las críticas y las pérdidas, Kim continúa subiendo fotos con diminutos bikinis y mostrando su cuerpo “perfecto”.

Asimismo cabe destacar que durante su viaje para celebrar el cumpleaños 38 de Kourtney, fue precisamentela hermana cumpleañera la que lograra robar suspiros con su impactante figura y por supuesto, sin ningún rastro de celulitis.



kim kardashian

kim kardashian