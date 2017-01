La segunda cara nueva se dejó ver en el Complejo Washington Cataldi durante la víspera. Es que tras firmar su contrato por la mañana y ser recibido por Óscar Ferro en Los Aromos, Kevin Dawson realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Leonardo Ramos.

El ex arquero de Plaza Colonia, club desde el que llegó a préstamo a Peñarol, arribó para pelearle la titularidad a Gastón Guruceaga. Se presume que el calvo será dueño del arco mirasol, pero es sabido que el nuevo DT suele inclinarse por quien ve mejor, y no da lugares en la oncena por decreto. Por eso, las posibilidades del ex Plaza Colonia de pelear por un lugar en la alineación que comenzará los partidos son reales.

“El mejor arquero del país”

Para Carlos Manta, gerente deportivo de los “patas blancas”, las cualidades del hoy arquero mirasol justifican más que sobradamente el interés que por el expresó el club presidido por Juan Pedro Damiani.

“Peñarol se llevó al mejor arquero del país. Me preguntaron cuanto medía, y dije que era más alto que el mejor arquero en la historia de Peñarol (Ladislao Mazurkiewicz), mide 1, 80. Lo que no se mide es la capacidad y la presencia, y Dawson tiene todo eso”, manifestó en Sport 890.

Posteriormente, confesó que el interés de Peñarol no nació ahora, sino que seis meses antes ya había intentado hacerse con los servicios de Dawson. “Damiani me lo había pedido hace cinco o seis meses. Me preguntó cuánto quería, y le dije que para mí lo importante era premiar a los jugadores que hicieron historia con Plaza, no importaba lo económico”, manifestó.

“Es algo normal”

Consultado sobre la competencia que traerá aparejada la contratación de Dawson, Guruceaga manifestó: “Es algo normal, que pasa en el fútbol. Si viene un arquero para competir, bienvenido sea”.

También habló sobre la posibilidad de irse, que es latente: “Es sabido que en varios períodos de pase hubo ofertas para salir, pero Peñarol decidió que me quedara. Hoy creo que la realidad es otra, que la institución necesita vender, y si llega una oferta que nos sirva a todos, se verá en el momento. Por ahora son solo rumores, no ha llegado nada formal. Así que mi cabeza está solamente acá”.