Julio Bocca confirmó su renuncia al Ballet Nacional del Sodre: “Necesito un tiempo para mí”

El director artístico del Ballet Nacional Sodre (BNS), Julio Bocca, confirmó este jueves su alejamiento para fines de este año de esa institución. “Necesito un tiempo para mí. Estoy feliz con la decisión que tomé, estoy muy bien, era lo que necesitaba”, dijo.

En conferencia de prensa Bocca solicitó que su renuncia “no se transforme en un quilombo de chimentos de si se peleó o no” y aclaró que no tuvo discusiones que lo llevaron a esa decisión. “No me peleé con nadie. Tengo el apoyo de todo el equipo de acá. Tratemos de llevarlo como algo común y corriente que pasa”, sostuvo.

“Voy a seguir viviendo acá y mi intención es estar más tiempo con los bailarines, dando clase y ensayando”, anunció el exbailarín, quien luego de que deje el cargo pasará a ser “maestro residente” que asesorará al Consejo Directivo de la institución y al cuerpo de baile.

“Tenemos giras internacionales y hay que mantener una reputación”, expresó y pidió el apoyo para que el BNS “siga creciendo y no tratar de hundirlo”.

Bocca, que no aceptó preguntas de la prensa, informó que el principal nombre que se maneja para sustituirlo es el de la bailarina María Noel Riccetto, quien a fines de mayo pasado mereciera el premio a mejor bailarina en el Benoise de la Danse, el galardón más importante de la danza clásica en el mundo.