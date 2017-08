Compartir Tweet



Leandro García Morales Rodriguez fue el quinto entrevistado del segundo ciclo de “U ru guayo”, el programa de entrevistas conducido por Federico Buysan que se emite para Latinoamérica a través de la señal de DIRECTV Sports.

A continuación destacamos los segmentos más trascendentes de la entrevista:

“Soy un privilegiado que vive del basketball”

“Me siento un privilegiado de vivir del Basketball. Somos varios los que podemos hacer de este deporte una profesión, por eso cada vez que voy a dar una charla con chicos ya sea de clubes, selección o estudiantes les hago ver la necesidad de entrenar para llegar al más alto nivel. Este tipo de ejemplos sirve para que los chicos sepan que no solo el fútbol los puede salvar, sino que el basketball es una puerta y que si uno trabaja bien y haces las cosas como tiene que hacerlas puede convertirse en un verdadero profesional”.

“La lesión de rodilla a los 35 fue lo peor de mi carrera”

La rodilla fue mi peor lesión, si bien me había operado las dos rodillas y había tenido alguna otra lesión, romperme los ligamentos cruzados a los 35 años fue un golpe duro. Pensé que iba a tener que cumplir otro rol dentro del equipo para seguir jugando a alto nivel. Sin embargo y si bien a los 36 años uno no tiene la misma capacidad física, creo haber conseguido un nivel superior al esperado para seguir a la altura del medio local. De todas maneras tengo claro que a medida que pase el tiempo sea por la rodilla o por otro motivo voy a tener que cambiar la forma de jugar para poder seguir haciéndolo a alto nivel.

“Estoy preparado para perder una final”

Es verdad que jugué 5 finales y gane las 5 en Uruguay. He tomado esa presión de manera normal tratando de que no me afecte y sabiendo que me va a tocar perder como he perdido en otros lados, incluso he perdido antes de las finales. Sé que son records y los records eventualmente se rompen”.

“Jugar en Montevideo no tiene comparación”

“En EE.UU fue uno de los lugares donde más disfrute la vida, en Europa y en Argentina también. He tenido la suerte de llegar a lugares donde se vive bien y el equipo pelea cosas importantes lo cual ayuda mucho. De todas maneras jugar en Montevideo no tiene precio, es donde está mi gente, mi familia. Pero en general, salvo destinos como Irán o los últimos años de Venezuela donde la situación no era la mejor, siempre he sacado cosas positivas”.

“De niño soñé con jugar en la NBA”

“Soñé con jugar en la NBA, fue de muy chico y antes de llegar a Estados Unidos cuando no sos tan consciente de cómo son las cosas. Cuando llegué a USA y vi cómo era la realidad, me tocó terminar de formarme y jugar el basketball universitario y luego de haber jugado con varios reclutados por la NBA me di cuenta que lo mejor para mi carrera era ir a Europa. Entonces nunca fue más que un sueño de niño”.

“El Che me abrió la cabeza”

Nestor García ha sido uno de los mejores entrenadores que tuve en mi vida, creo es de los mejores del continente. Él nos abrió la cabeza a mí y a varios de mi generación, de que podíamos jugar a buen nivel en Uruguay, competir con otros países más allá de las diferencias de posibilidades. Nos enseñó a creer en nosotros, a darnos cuenta que podíamos jugar fuera del país y hacer de esto una carrera. El momento más importante con él fue aquel grupo de Selección en 2003. En lo personal me introdujo al mundo FIBA”.

“Granger y Calfani podrían jugar en la NBA”

El basketball a diferencias de otros deportes tiene un gran componente físico. Jason Granger y Mathi Calfani están a nivel de realizar al menos una prueba, creo que tienen cualidades y después hay que ver si algún otro podría; ahora no se me viene a la mente. Pero fíjate que acabamos de ver a Kevin Durant salir campeón jugando en la misma posición que yo y mide 2.12″.

“El fútbol me es indiferente”

“En mi casa siempre fueron de Nacional, desde muy chiquito dejé el fútbol tipo a los 10 años dejé de jugar. Hoy no voy a ver a Nacional, si me invitan de repente sí pero no es algo que me ocupe o preocupe. Por ejemplo no voy a ver clásicos y me es indiferente el resultado. Por supuesto que estoy pendiente de la selección pero en general miro mucho más basketball que fútbol. El fútbol lo dejo para cuando hay algo importante y todo el mundo está mirando”.

“Manu es de mis ídolos máximos”

“Ginobili, para mí y para muchos que hemos jugado de este lado del continente ha sido una referencia máxima. A nosotros como uruguayos vimos crecer a la generación dorada, si bien somos contemporáneos los hemos visto crecer, ir de menos a más hasta ser el mejor equipo del mundo encabezado por Manu. Para mi es de los ídolos máximos”.

“No quería jugar en la selección hasta el final”

“Llegó un momento que jugar en Uruguay, jugar afuera los meses restantes y luego venir a la selección se me hizo cuesta arriba. Con respecto a la selección creo que lo más importante no era jugar hasta el final sino hacerlo a estar en el nivel. Entonces creo que se cerró un ciclo; es como me pasó a mí. Nicolás Mazzarino se retiró con 20 y algo de años y me dejó a mi varios años para jugar ya que mientras él estaba yo era suplente, creo que lo mejor fue hacer lo mismo”.

“El bronce Panamericano fue mi punto más alto”

“El bronce Panamericano es el punto más alto para mí en la Selección y algo que nunca había pasado en el basketball uruguayo, es algo para recordar. Con esa generación arañamos varias hazañas pero a veces algunas lesiones y algunos cruces que nos jugaron en contra nos impidieron conseguirlas, como algún sudamericano o algún pase a repechaje qué pudo ser histórico. Jugué dos finales, la de Puerto Mont fue la más cercana, pero bueno, esa noche no se nos dio a parte fuimos con varios jugadores menos. La forma de disputa en el basketball es muy difícil y han crecido varios países lo cual ha hecho todo más difícil aún”.

“No saqué a López de la Selección”

“Yo no saqué a Pablo López de la Selección, yo me fui de la Selección. En 2013 fue mi última participación, fue en Venezuela. Nunca dije es él o yo, jamás lo haría por mayor diferencia que tenga. Con Pablo tuvimos diferencias de como vemos el basketball, la manera de jugar o dirigir pero nada más”.

“A Signorelli lo cambiaron por un DT extranjero”

Con Marcelo conseguí mi primera Liga, siempre se recuera de la mejor manera. Después terminamos el año y no siguió con el equipo por distintas razones. Ya han pasado casi 10 años, la conversación en aquel momento fue: vamos a mejorar el equipo, vamos a traer un entrenador argentino. En ese momento estaban el Che García y Narvarte para venir y se decidió que viniera un entrenador extranjero y eso fue lo que pasó”.

“Me gusta el basket local, aunque estamos lejos”

“Me gusta el basketball uruguayo pero estamos muy lejos del internacional. Si estas metido en la Liga está bueno competir y se pone lindo el campeonato, se pone parejo y entretenido pero sabemos que para compararnos con el basketball mundial estamos bastante lejos”.

“Osimani es de los mejores 3 bases de la historia de Uruguay”

Martin Osimani es mi hermano deportivo, somos amigos de toda la vida, vivimos en frente mucho tiempo; vivimos juntos en Estados Unidos. Jugamos juntos varias veces, en la selección también; hemos compartido muchas cosas. Es uno de los mejores 3 bases de la historia del Uruguay, le destaco su capacidad para llevar al equipo, para organizar. Pocas veces he jugado con bases de su capacidad”.

