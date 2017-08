Compartir Tweet



El entrenador uruguayo decidió que no contaría con Alberto Costa para lo que se le viene a San Lorenzo, por lo le comunicó al jugador que sería separado del plantel. Hasta ahí, todo normal. El problema es que “Tino” se quejó que Diego Aguirre le comunicó su decisión mediante un audio de WhatsApp, lo que generó duras declaraciones del jugador que posiblemente seguirá su carrera en España.

“Por este medio quiero despedirme de ustedes. Me voy triste, pero con la felicidad de haberme puesto la camiseta que ame desde pequeño y habiendo visto a mi padre llorar en la presentación.

Por otro lado, también decir que uno como profesional puede entender que un entrenador no lo tenga en cuenta, pero viendo la forma en que me comunicó que no me quería (un triste audio de WhatsApp), puedo decir que esta persona nunca me ha respetado y que, lamentablemente, no está a la altura de este increíble club.

Pensé en publicar ese audio, pero resulta tan humillante y denigrante, que prefiero guardármelo para mí”, sostuvo Costa mediante un comunicado que generó diversos comentarios en Argentina, y dejó expuesto a Diego Aguirre.