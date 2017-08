Compartir Tweet



Taylor Swift acaba de obtener una gran victoria legal en su juicio por abuso sexual contra el DJ de Colorado, David Mueller. Un juez federal desestimó el alegato de Mueller contra Swift, y aseguró que no se podía comprobar que la estrella pop hubiese arruinado su carrera con las acusaciones de que él la tocó indebidamente durante un encuentro con los fans en el 2013. El juez citó falta de evidencia y testimonios de testigos.

Como resultado, Swift no será considerada responsable por el despido de Mueller de la estación de radio KYGO. Mueller buscaba hasta 3 millones de dólares por daños.

Adicionalmente, cuatro de las cinco acusaciones hechas por Mueller contra Frank Bell, mánager de Taylor, y su madre Andrea Swift, también fueron desestimadas. Andrea y Frank siguen como acusados en su primera demanda por interferencia agraviada en sus relaciones de negocios.

El proceso continuará esta semana, así como la contrademanda de Swift por abuso sexual. Ambas partes recibirán 60 minutos para declaraciones de cierre, así como una declaración de apertura y una réplica. Swift demandó por 1 dólar en daños.

Su equipo legal hizo una petición para desestimar el caso de Mueller por completo, sin deliberación del jurado, citando evidencia insuficiente.

La ganadora del Grammy tomó el estrado el jueves pasado y ofreció un detallado testimonio de lo que ocurrió cuando Mueller y su novia del momento, Shannon Melcher, fueron al backstage para tomarse una foto con Swift en el Pepsi Center de Denver. “Definitivamente me agarró, me agarró durante mucho tiempo”, le contó al abogado de Mueller, Gabriel McFarland. Cuando le preguntaron “por cuánto tiempo” ocurrió el supuesto incidente, Swift respondió, “No creo que sea sabio ofrecer un estimado en la corte, pero sé que fue lo suficientemente largo para mí como para darme cuenta de que fue intencional”.

McFarland le hizo preguntas adicionales sobre el incidente, entre ellas si su cliente le agarró su “trasero desnudo”. “Sí”, respondió ella. “Se quedó pegado a mi nalga desnuda… Sentí cómo agarró mi nalga debajo de mi falda. El primer par de milisegundos pensé que tenía que ser un error, así que me moví rápidamente a un lado para que su lado se despegara de mi nalga, pero él no se despegó”. Sobre su reacción inmediata, Taylor testificó, “Fue algo muy impactante que nunca antes me había pasado. Nunca antes había lidiado con algo así. Traté de alejarme de él lo más que pude”.