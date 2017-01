Una vez más Enjoy Conrad posicionará a Punta del Este como el destino ineludible esta temporada. El resort ideó una agenda de espectáculos para potenciar a Punta del Este con la presencia de destacados artistas, la propuesta para este verano incluye grandes shows musicales, espectáculos de humor con los máximos referentes, fiestas y lo mejor de la gastronomía.

El sábado 26 de noviembre para darle la bienvenida al 2017 y al verano, Enjoy Conrad recibió con un encuentro entre amigos y una gran fiesta en OVO Nightclub a destacadas personalidades de la región. Los invitados pudieron disfrutar de las más divertidas propuestas y fueron partícipes del lanzamiento de la nutrida e imperdible agenda de actividades previstas para este verano que comienza.

Habrá fiestas, gastronomía, música, humor y el glamour que caracteriza al principal centro turístico de Uruguay.

World Series of Poker

La temporada 2017 contará con variadas atracciones y comenzará con el gran evento World Series of Poker (WSOP), que se desarrollará entre hoy viernes 2 y el domingo 11 de diciembre, y con la final millonaria de Enjoy Conrad Poker Tour, que el año pasado entregó cerca de USD 2 millones.

Aniversario de OVO Nightclub

En enero llegará una de las fiestas más esperadas del año, el aniversario de OVO Nightclub, con un artista invitado que se develará en los próximos días. Durante el primer mes del año, el salón Punta del Este presentará también espectáculos de Cuervos del Malambo, Cacho Castaña, Les Luthiers, Américo, Abel Pintos, Tropicana y los encuentros del Club Media Fest, el Salón del Vino y varios artistas de renombre que se irán anunciando en los próximos días. La presencia en Punta del Este del aclamado cantautor español José Luis Perales ya tiene fecha confirmada, el concierto será el 6 de febrero.

Humor asegurado

En formato teatro y stand up, el Salón Río de Janeiro tendrá las presentaciones de Dady Brieva, Cacho Buenaventura, Flavio Posca, Nito Artaza, Miguel Ángel Cherutti y Cecilia Milone, Dalia Gutmann, Sebastián Wainraich, Roberto Moldavsky, Noche de Fresas y Rayuela, entre otros.

Feria de la Mujer

Además, del 20 de enero al 22 de enero se realizará “Women in move” en el Salón Montecarlo, la primera Feria de la Mujer de Punta del Este, que contará con desfiles y actividades interactivas que incluirán maquillaje, peluquería y manicura, stands de ropa, catas de perfume, presentaciones de libros, tips de belleza de reconocidas marcas, entre otras interesantes actividades.

Fiestas en OVO

Durante todo el verano no faltarán las fiestas de OVO, que pondrán en escena a la fiesta Alucination, los artistas Sasha, Marco Carola, Tale of Us, Kolombo y Meme Bouquet, la banda Illya Kuryaki & the Valderramas, entre otros grandes shows.

OVO Beach y los mejores DJs

OVO Beach reeditará también su espacio para disfrutar la playa del principal balneario de Sudamérica con una completa oferta de tragos y platos. Allí el DJ argentino Ale Lacroix será el encargado, junto con otros reconocidos DJs de la región, de amenizar con música las tardes del verano, con diferentes ciclos durante todas las tardes.

La fiesta lanzamiento de temporada contó con la presencia de destacadas celebridades del ambiente artístico del Río de la Plata, dijeron presente las modelos y actrices María del Cerro, Gimena Accardi, Candela Vetrano, Manuela Viale y Laura Laprida así como el actor Nicolás Francella junto a su novia, la pareja conformada por el periodista Germán Paoloski y la actriz Sabrina Garciarena, las panelistas de espectáculos Yanina Latorre y Marcela Tauro, el productor de Canal 13 Eduardo “Coco” Fernández, Varina de Cesare, Andy Vila, Gianina Silva y Lucía Brocal, Orlando Petinatti, figuras del ámbito empresarial y varias autoridades nacionales.

Animadores de lujo

La noche fue amenizada por Germán Paolosky y el Zorrito Von Quinteiro, quienes oficiaron como maestros de ceremonia con un divertido contrapunto, igual al que realizan en el late show “NET”, que se emite por la señal FOX Internacional. El Zorrito, que además de su reconocida carrera como rockero, es cocinero profesional, atendió a los invitados junto al reconocido chef argentino Pablo Massey, con quien compartió la propuesta gastronómica.

Los invitados tuvieron la posibilidad de ganar grandes premios y disfrutaron de música en vivo interpretada por la banda de Jimena Barón, que realizó su primera presentación internacional, así como del DJ Ale Lacroix y de un especial espectáculo de tambores que puso a bailar a todos al ritmo del candombe.