NO LE VENDRÍA MAL SU SALIDA PORQUE LIBERARÍA UN CUPO

Compartir Tweet



WhatsApp





Iván Alonso, delantero de River Plate, es pretendido por Real Murcia, de la Segunda División B española (tercera categoría). Según el diario español AS, el conjunto murciano tiene interés en contar nuevamente con el futbolista, que jugó allí entre 2004 y 2009.

El atacante de 38 años no vería con malos ojos la propuesta, ya que es un lugar en el que es muy querido y puede tener la continuidad que no tuvo en River en los últimos meses. Por otro lado, al millonario no le vendría mal su salida porque así liberaría un cupo para sumar a un extranjero, que podría ser el volante uruguayo Nicolás De La Cruz.

A todo esto, diario Olé informa que Alonso no tiene pensado dejar el club al menos hasta fin de año. Su desafío es superar los problemas musculares: profesionalismo no le falta…

“La idea es buscarle la solución a esto y estar al cien por cien de una vez”.

Evita las carnes rojas porque las considera un veneno. Profesional a toda hora, le saca la piel a los tomates para favorecer la digestión. Recuerda como un legado cuando llegó a Europa y le sacaron el agua con gas. Llega a hacer trabajos precompetitivos incluso antes de la entrada en calor. Fuente de consulta para sus compañeros, es una referencia ineludible para el vestuario. Deslizan que la arenga que dio antes del 3-1 en la Bombonera todavía la recuerdan varios. Pero…

Iván Alonso se fue de vacaciones con una sensación ambigua producto de las lesiones musculares que lo martirizaron a lo largo del año. Por eso, y por la necesidad de liberar un cupo, su nombre se vio vinculado a una posible salida.

Pero de acuerdo a lo que le comentaron a Olé allegados al delantero, su idea es seguir en River al menos hasta fin de año (en el pasado verano firmó la extensión del contrato hasta junio del 2018 con una cláusula de salida a fines de este 2017). Alonso está contento en el club y piensa que todavía puede aportarle al equipo de Gallardo.

Ya sin Driussi pero con Scocco, su desafío será luchar con Larrondo por ser el primer reemplazo en ofensiva. Y podrá sumar minutos si River continúa en la Libertadores y se acumulan fechas del torneo local y la Copa Argentina. La pretemporada, en ese sentido, será clave para este Iván que también viene…