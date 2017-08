Compartir Tweet



Los votantes argentinos están llamados hoy a las urnas en las primarias de medio término que servirán a modo de sondeo nacional para ver si el oficialismo cuenta con el apoyo de sus ciudadanos. Se celebrarán por cuarta vez las Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO), instauradas en el 2009 y celebradas por primera vez en el 2011.

En ellas se decidirá qué partidos políticos y qué candidatos podrán participar en las elecciones legislativas del 22 de octubre, que tendrán como objetivo renovar a 127 miembros de la Cámara de Diputados –la mitad del total- y un tercio del Senado, siendo las provincias de Buenos Aires, Formosa, Misiones, La Rioja, Jujuy, San Luis, San Juan y Santa Cruz las encargadas de elegir senadores.

Este sistema electoral permite, a través de financiación del Estado, que los partidos políticos puedan tener unas primarias internas, “garantiza a todas las fuerzas políticas poder llevar una competencia interna. Después las fuerzas tienen el derecho de poder utilizarlas o no, y en ese sentido algunos van con lista única y otros con dos o tres” explica Lara Goyburu, coordinadora del programa de Instituciones Políticas del CIPPEC, uno de los principales centros de pensamiento de América Latina.

Aunque todo el mundo tiene los ojos puestos en lo que acontecerá en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40% del electorado, “en una elección legislativa no es la única provincia que importa, sino que las otras que eligen diputados también se vuelven relevantes en este contexto. Esto vuelve las cosas un poco más variables”, dice Goyburu. Los candidatos más destacados de esta provincia son Cambiemos, coalición a la que pertenece el presidente Mauricio Macri, Unidad Ciudadana, de la expresidenta Cristina Kirchner y ya en un tercer lugar, la alianza 1País, liderada por Sergio Massa y Margarita Stolbizer.

Estas primarias medirán las fuerzas entre el oficialismo y el kirchnerismo de cara a las legislativas de octubre. Una posible victoria de la expresidenta del país “significaría un escenario más complicado de gobernabilidad, si se toma en cuenta las principales leyes que pretende sacar el gobierno el año que viene”, expresa Cereijo. Aunque a nivel económico “la forma de actuar del gobierno de Macri no va a cambiar”, concluye el politólogo de la UBA.

Si fuese la coalición de Mauricio Macri la que ganase “le daría más holgura en el Congreso, le permitiría llevar adelante más leyes y más reformas, y además habría un hostigamiento más fuerte contra los sectores todavía alineados con el kirchnerismo que están implicados en temas de corrupción. Se avanzaría mucho más en esas investigaciones”, recalca Cereijo.

Sin embargo la devaluación del peso argentino, el crecimiento de la inflación, el desempleo y la mala situación económica podrían jugar en contra de Macri. En este conglomerado de fuerzas que se polarizan, también se presentan otros protagonistas más allá del kirchnerismo, del macrismo y del massismo. “Bastante más atrás están los espacios de izquierda más extrema, más dura. Tenemos el frente trotskista que se llama el Frente de Izquierda y de los Trabajadores que en las últimas elecciones ha conseguido incorporar, aunque todavía es muy poco, cuatro diputados”, cuenta Cereijo.