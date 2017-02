Todas las vicisitudes producidas por la situación de Rodrigo Amaral parecen tener un único tema detrás: el dinero. Nacional necesita vender (en los últimos períodos de pase hizo un esfuerzo por mantener su plantel y no realizó ninguna venta de las que sacuden el mercado), y ve en el goleador del último Sudamericano Sub 20 una posibilidad para alimentar sus arcas.

Pero el tema se tornó más complejo de lo que aparentó al comienzo, pues pasó de ser un tema entre Nacional y Daniel Fonseca para convertirse en motivo de serias diferencias dentro del propio club.

El cuerpo técnico, algunos dirigentes, miembros de la sanidad y la gerencia deportiva fueron algunos de los actores de la historia a los que no les gustó nada el modo en que el presidente José Luis Rodríguez manejó la situación (así lo hicieron saber públicamente), por lo que quien se acerque a la sede de la Avenida 8 de Octubre podrá ver más de una cara larga.

A continuación, repasamos el paso por paso del “caso Amaral”, motivo de que hoy la institución tricolor sea el tema de conversación más frecuente entre los futboleros, y que generó que la paz que hasta hace poco reinaba en Nacional, se haya visto momentáneamente interrumpida.

¿Dónde está Amaral?

Todo comenzó el lunes, cuando los juveniles tricolores que fueron campeones con la selección Sub 20 debían reincorporarse a los entrenamientos con Nacional. Agustín Rogel y Matías Viña, ascendidos al plantel principal, estuvieron en Los Céspedes. Quien faltó fue Rodrigo Amaral.

Su ausencia desató una oleada de comentarios y dio vida a un sinfín de especulaciones. Más tarde se supo que el futbolista se ausentó por mandato de Daniel Fonseca. Todo hacía pensar que el empresario tenía un inminente destino para el atacante, y que faltaban solamente horas para que el representante desembolsara los tres millones de dólares de la recisión del contrato, lo que le liberaría las manos para negociarlo con clubes del exterior.

Allí comenzó la calentura de Martín Lasarte. “Me desayuné hoy de mañana con la noticia que no iba a venir y de hecho no vino. No tengo mucha más información. No hay nada oficial todavía”, comentó el lunes. “Sinceramente no termino de entenderlo. Si la circunstancia estuviera resuelta está bien, pero si no, no me parece lógico. El jugador tiene contrato con Nacional y tiene que venir a entrenar”, agregó.

Desde entonces, el malestar del entrenador y de otros integrantes del mundo tricolor no haría más que incrementarse.

Una reunión importante

El curso de la historia se modificó tras el encuentro producido el martes entre el “Puma” Rodríguez y Daniel Fonseca. Allí quedó establecido que el representante no pagaría la recisión, sino que trabajaría en conjunto con el club para que la eventual venta al exterior resulte igualmente beneficiosa para todas las partes.

“Hoy en día, con Fonseca somos socios en la venta de Amaral. No se lo lleva con la cláusula, sino que lo vamos a vender en conjunto. Al llegar a un acuerdo en la reunión con su representante, el jugador está autorizado a no concurrir a los entrenamientos”, manifestó Pablo Durán poco después de la mencionada reunión.

Además, allí se trazaron los próximos pasos del jugador: Amaral pasará un mes puliendo su físico en Maldonado, aspecto que todos los involucrados consideran esencial para aumentar la posibilidad de que su futuro se encuentre en el viejo continente.

El problema es que algunos miembros de la comisión directiva, la gerencia deportiva y el cuerpo técnico ignoraban la decisión tomada por el presidente, de modo que no se enteraron hasta después de la reunión que Rodrigo Amaral estaba autorizado para dejar de entrenar con el plantel de primera división.

“Potenciar al máximo su nivel”

Mientras tanto, José Luis Rodríguez explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de que Rodrigo Amaral se entrenara bajo las órdenes del Profesor Andrés Barrios en Maldonado.

“Convenimos que la solución era que en 30 días Rodrigo se pusiera muy bien físicamente y que en el Mundial sub-20 sea el mejor jugador del mundo, como muchos consideramos que fue el mejor en el Sudamericano”, manifestó en 1010 AM el máximo jerarca tricolor.

Luego, justificó el hecho de no haber designado a algunos de los miembros del cuerpo técnico (el “profe” Marcelo Tulbovitz, por ejemplo) para afrontar la tarea de poner a punto a Amaral. “Estará de seis a ocho horas por día con un régimen especial, completamente especializado, que Nacional no le puede brindar teniendo un plantel de 25 jugadores. Se someterá a un régimen muy severo de comidas para ver, en 30 o 40 días, al Amaral que todos quieren ver”, explicó.

Por último, el “Puma” confesó que “en las condiciones físicas actuales, ningún club europeo pagará por el potencial que Amaral tiene. Nacional tiene una Ferrari, y si la tiene con las ruedas bajas o el motor desajustado lo que tiene que hacer antes de venderla o usarla es potenciarla a su máximo nivel. Es lo que haremos con Amaral. Hoy no hay ninguna oferta de ningún cuadro por él. Pensamos que sí la habrá antes o después del Mundial”.

Este argumento no bastó para satisfacer al cuerpo técnico, que a esta altura escupía fuego por el hecho de haber sido ignorados como si de maniquíes se tratase.

La (lógica) calentura de Lasarte

“La decisión que se tomó el martes no tuvo ninguna vinculación con los aspectos deportivos. Marcelo (Tulbovitz) y Martín (Lasarte) son dos personas exquisitas, es un privilegio tener profesionales como ellos. Lejos estamos de mancillar a los preparadores físicos o a los técnicos. Lo único que se habló fue de temas económicos”, comentó Pablo Durán sobre la reunión con Fonseca cuyos resultados ya fueron expuestos.

“A Lasarte le avisamos después de la reunión, por eso le generó molestia. Tiene razón y vamos a tener que hablar con él”, adelantó el mencionado dirigente.

En la conferencia de prensa que ofreció el DT pocas horas antes de la reunión que tuvo lugar ayer en los palcos del Parque Central, donde al fin los dirigentes hablaron cara a cara con el cuerpo técnico y con Alejandro Lembo, dejó ver su malestar.

“Nosotros mismos generamos una sensación que no es buena para el fútbol, desfocaliza y nos saca de lugar, entonces lo que pretendo es volver a estar en el lugar, volver a focalizarnos y hablar los que tenemos que hablar del tema, y punto, hasta que no hablemos no voy a hacer ningún otro aporte”.

“Vuelvo a reiterar, no voy a hacer ningún otro aporte hasta que no hable con el presidente, con los directivos, y establecer un poco lo que pasó en todo esto, porqué no tuvimos más comunicación, tenemos que haberla tenido”, agregó.

Por su parte, Lembo también dejó ver su malestar al expresar en Sport 890: “Nos vamos a reunir con el presidente y el cuerpo técnico. Es lo mejor. Todos esperábamos otra cosa y que Rodrigo (Amaral) entrenara acá. Rodrigo cuando volvió del trabajo anterior, el mismo que se va a hacer ahora, lo hizo con mayor peso. Nos preocupa. Va a quedar relegado del plantel. El club hizo también dispuso un tratamiento hasta genético para que llegue al peso que debería llegar. No sabría decirte el motivo del peso porque no soy especialista. El estudio no dio algo específico para que motive la situación”.

Al fin, el cara a cara

José Luis Rodríguez, Pablo Durán, Alejandro Lembo y parte del cuerpo técnico fueron los participantes de la reunión producida ayer en el Parque Central, donde todos expresaron sus puntos de vista.

Tal como se había acordado algunas horas antes entre Daniel Fonseca y Nacional, se confirmó que Rodrigo Amaral realizará una preparación física especial con el Profesor Andrés Barrios en Punta del Este.

Otra de las decisiones que se adoptó allí fue que, tras pasar el lapso previsto trabajando en Maldonado, Amaral no se reintegre al plantel principal, sino que entrene con la Tercera División que dirige Alexander Medina.

Esto bien puede interpretarse como que Lasarte no está dispuesto a tolerar esta clase de situaciones, aunque acate las decisiones del club, que evidentemente no comparte. En la misma senda están muchos dirigentes, aunque prefieran no expresarlo públicamente.

En definitiva, y aunque el paso del tiempo seguramente vaya calmando las aguas, lo cierto es que el “caso Amaral” desató una de las crisis internas más importantes desde la asunción de José Luis Rodríguez, que hará malabares pare recomponer la situación con las múltiples partes a las que ofendió con su accionar. Si la venta se concreta y varios bolsillos quedan llenos, seguramente todo quede en una anécdota.

Lo que espera a Amaral en Maldonado

Andrés Barrios, el “profe” que se encargará de la puesta a punto física que Nacional y Daniel Fonseca pretenden para Rodrigo Amaral, explicó cómo será el plan de trabajo que tendrán por delante.

Comentó que la misión principal consistirá en “tratar de bajar el porcentaje graso. Tratar de transformar en un objetivo de mayor nivel atlético a un deportista. Tratar de mejorar todo el aspecto físico y técnico de desplazamiento”.

Las jornadas serán sumamente exigentes, pues estarán compuestos por movimientos que, en conjunto, sumarán cinco o seis horas diarias. “Son dobles o triples turnos todos los días”, explicó Barrios, quien además dejó en claro que además del entrenamiento físico, Amaral realizará fisioterapia y será seguido de cerca por nutricionistas. “Trabajamos de forma integral”, manifestó.

“El objetivo que yo les pido es que esté 100% dedicado, tratar de estar lo más concentrados posibles. Los espera un trabajo con mucho sacrificio, en el que lo más importante es la actitud con que se afronta. Vamos a trabajar en función de los objetivos. Tratar de mejorar sus debilidades y potenciar sus fortalezas”, finalizó.

“No fui tenido en cuenta, estoy dolido”

Otro de los implicados que habló sobre la polémica situación fue Edgardo Barbosa, médico contratado por Nacional que viene siguiendo muy de cerca el caso de Rodrigo Amaral desde hace un tiempo.

El doctor, al igual que miembros del cuerpo técnico y algunos dirigentes, no fueron consultados sobre la decisión de que el jugador fuera separado del plantel para abocarse a un entrenamiento intensivo e individual.

“Sí, estoy dolido por la situación. Así como no fue consultado el cuerpo técnico, sanidad y yo, que cierto prestigio creo tener, tampoco fui consultado. Me está golpeando en mi persona lo que son intereses económicos”, dijo Barbosa en “Último al Arco”.

Luego, lamentó: “acá hay un interés económico que nadie puede soslayar y yo que soy el científico contratado por Nacional no fui tenido en cuenta. En pos de una posible venta se deja de lado lo científico y la verdad que estoy dolido”.

Además, reconoció que el estudio genético que realizó junto a la nutricionista Cecili Betolazza arrojó “que Amaral tiene dos genes que lo predisponen a la obesidad y que no hay tratamiento medicamentoso para eso”.