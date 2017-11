Compartir Tweet



WhatsApp





Tras vencer a Danubio en Jardines, Peñarol se presenta este domingo en el Campeón del Siglo ante Plaza Colonia intentando recuperar jugadores que quedaron lesionados. Fabricio Formiliano comprometió su actuación el domingo ante Plaza por la contractura en el aductor. Walter Gargano también presenta una contractura y consideran que el volante juega.

Los aurinegros entrenaron el viernes en Los Aromos con la tranquilidad que le da saberse casi campeón del Torneo Clausura y haber quedado ahora a dos puntos de Defensor Sporting en la Tabla Anual.

Fabricio Formiliano abrió el signo de interrogación para el domingo ante Plaza. Presentó una contractura en el aductor. A esta altura, es probable que no juegue. Yeferson Quintana, como sucedió en el segundo tiempo, es el probable ingreso a la zaga. Walter Gargano, superlativo en Peñarol, también está con una contractura en la misma zona. Limitaron la exigencia del volante y en el entrenamiento del sábado evaluarán.

Piensan que estará en condiciones para jugar. Maxi Rodríguez mostró recuperación de la molestia aunque no en plenitud. Su respuesta en el próximo movimiento es clave. Puertas adentro, no aseguran su regreso en el partido de la duodécima fecha. Y finalmente Gastón Rodríguez sobrellevó un traumatismo y no tendrá inconvenientes para estar en el plantel. El sábado entrenarán en Los Aromos. Peñarol no para de ganar y va por seguir en racha, con viento en la camiseta.

Al Saroldi

Asimismo, quedó confirmado que el próximo miércoles a las 17.00 horas, por la fecha número 13 del Clausura, Peñarol deberá ir al Parque Saroldi.

El “Darsenero” ya hizo oficial la fijación de su escenario para recibir al elenco aurinegro a pesar de que ese partido puede significar la consagración del equipo de “Leo” Ramos en el Clausura.

“Era la opción preferida de los jugadores, el cuerpo técnico y la hinchada; como dirigentes tenemos que acompañar eso”, explicó el presidente Willie Tucci en Sport 890.