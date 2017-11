Intendente de Soriano dice que no renuncia y pide “disculpas”

Compartir Tweet



“Me hago cargo del señalamiento y como persona honrada pido formalmente disculpas a la ciudadanía de Soriano y a todos los nacionalistas”, dijo el intendente de Soriano Agustín Bascou en un comunicado publicado en la página web de la Intendencia.

Esto tras que el presidente del Directorio del Partido Nacional, el senador Luis Alberto Heber, dijo que esperaba que el intendente “actuara en consecuencia” sugiriendo que debía renunciar. El siguiente es el comunicado del intendente Bascou:

“Mercedes, 13 de noviembre de 2017:

En virtud de haberse conocido el pronunciamiento de la Comisión de Ética del Partido Nacional, a cuyo dictamen voluntariamente me sometí en su momento, hago saber que:

Acato la Resolución del Directorio del Partido Nacional, el cual hizo suyo el dictamen que por mayoría pronunció la Comisión de Ética. Ratifico que nunca hubo de mi parte, ni en esta ni en ninguna otra ocasión, pretensión o búsqueda de provecho personal mediante los cargos que he ocupado, lo cual ha quedado claro en el dictamen de la Comisión de Ética, la que no encontró ni ilicitud ni falta de honestidad.

Al haberse entendido que se debió actuar con mayor proactividad y tomar positivamente medidas que evitaran cualquier tipo de dudas respecto a la toma de decisiones, me hago cargo del señalamiento y como persona honrada pido formalmente disculpas a la ciudadanía de Soriano y a todos los nacionalistas.

A la vez, reitero el compromiso de trabajar por mi Departamento y su gente, con las mismas ganas y fuerzas con la que me sumé a trabajar en política el primer día. Asimismo, al haber entendido el Directorio del Partido Nacional que mi accionar pudo haber perjudicado la visión ciudadana, asumo el compromiso de extremar los cuidados para salvaguardar de mejor manera el honor del Partido, el mío propio y el de mí familia.

Agustín Bascou Gil.

Intendente de Soriano”.