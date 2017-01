Con 16 votos a favor -trece del Frente Amplio, dos del Partido Colorado y el nacionalista Jacinto Martínez (de la lista 32 de Todos por Maldonado)- el legislativo departamental de Maldonado se pronunció a favor del llamado a sala del Intendente Enrique Antía por aumentos de la contribución inmobiliaria en tierras fernandinas, según informó la radio FM Gente.

La interpelación se cumplirá en marzo, según adelantó el presidente de la Junta Departamental, el nacionalista Rodrigo Blas, quien votó en contra y al fundamentar su voto dijo que se ha habilitado el quórum para que la minoría ejerza su derecho.

El edil Leonardo Delgado, del FA, fundamentó su voto afirmativo. “Lo que estamos planteando es la injusticia que comete el gobierno departamental que encabeza el intendente Antía” y que cuenta “con el respaldo absoluto de todo el PN”, afirmó.

Dijo, además, que “después de falsear los números de la Intendencia”, se sigue “subestimando a la población”. Se pregunto cómo se explica que, en función de ese “reaforo a dedo”, una vivienda en el barrio Lavalleja pagara cinco mil pesos de Contribución Inmobiliaria, “y este año pase a pagar 12 mil y a una casa al lado de esa vivienda solo se le haya aumentado 300 pesos”.

“Es imposible que el gobierno del PN pueda dar esas explicaciones”, señaló.

“Y no queremos que el intendente venga en marzo, cuando se termina el pago de la Contribución Inmobiliaria. Queremos que venga ahora porque tenemos alternativas, tenemos propuestas”, añadió.

El curul manifestó que Antía no viene ahora “porque no quiere solucionarle” el problema a la población del departamento, que afecta especialmente a los sectores más carenciados.

Por su parte, el edil Carlos Flores, del PC, destacó que se habilita el llamado a sala “porque al contribuyente ya no se le puede exigir más”.

Antía: “Pienso ir al llamado a sala pero voy a elegir el momento”

Por su parte, en una entrevista con el semanario fernandino “Realidad Semanal”, el intendente de Maldonado, Enrique Antía dijo que “sembrar dudas” en tiempos de pagos y cobranzas es como “atentar contra Maldonado”. También aclaró que piensa ir a la Junta pero elegirá el momento.

“Está en el derecho del edil y no voy a rehuir a nadie. Sé de mi responsabilidad y pienso ir cuando Maldonado lo permita. Ya veremos la fecha pero me parece que hay gente que no se dio cuenta que en estos momentos plantear estas dudas es ir contra Maldonado. Ya bastante nos dejaron con 93 millones de dólares de deuda para todavía generarnos problemas con los pagos de la gente”, afirmó.