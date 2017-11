El intendente Martínez logra la aprobación del 51% de los ciudadanos

Compartir Tweet



La medición de Equipos Consultores realizada en la segunda quincena de octubre indica que la aprobación a la gestión del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, es del 51%. En tanto la desaprobación alcanza el 23%. Otro 23% no aprueba ni desaprueba y el resto no sabe o no contesta según informó Subrayado (canal 10)

Mirando hacia atrás se trata de la medición que arroja la aprobación más alta, superando la de agosto pasado y la de agosto de 2016, cuando llegó al 50%. La desaprobación se mantiene estable desde abril, cuando pasó del 42% al 24%.

En cuanto a la evaluación de los montevideanos sobre el funcionamiento de la intendencia, 41% aprueba, 27% desaprueba y 28% responde de forma neutra. En la serie histórica, tras el peor resultado de la administración, registrado en febrero de este año, hay un saldo positivo que se mantiene desde abril. Con respecto a la medición anterior, la aprobación hacia la gestión de la intendencia bajó cuatro puntos, lo mismo que subió la desaprobación.