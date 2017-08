Compartir Tweet



WhatsApp





La Intendencia de Montevideo (IM) sigue avanzando en la gestión en limpieza de la capital, y en ese contexto es que este domingo, el jefe comunal de la ciudad, Daniel Martínez, acompañó la salida de los camiones lavacontenedores porque, según escribió en su cuenta de Twitter, “lograr una ciudad limpia es posible”.

El intendente informó que “hemos recuperado un grupo de camiones lavacontenedores, y estos, en esta nueva etapa, ya han lavado más de 1680 contenedores” y puntualizó que “estos lavan 180 contenedores por turno, a un promedio de un minutos y medio cada uno. Además estamos reduciendo el lapso entre vaciado y vaciado”.

Martínez explicó que “con esta acción evitamos malos olores, adherencia de residuos. Estos es parte del trabajo para tener una ciudad más limpia, pero no olviden vecinos que necesitamos de ustedes. No tirar residuos afuera de los contenedores, no sacar desechos voluminosos a la calle. Los contendores son sólo para residuos domiciliarios, no colchones, podas. Agradecemos su colaboración. Vamo’ arriba”.

Punta Carretas tendrá una nueva peatonal

El barrio Punta Carretas tendrá una nueva peatonal, a partir de un convenio que firmó la Intendencia de Montevideo (IM) con Punta Carretas Shopping.

Se trata de la prolongación de la calle Baliñas, entre Guipúzcoa y Víctor Soliño, que tendrá un ancho de 17 metros y quedará librada al uso público.

El shopping asumirá el costo de la obra, del alumbrado público y del servicio permanente de seguridad, y su mantenimiento (limpieza diaria, equipamiento urbano, poda, corte de raíces y riego de especies vegetales). La IM controlará la ejecución de la obra de acuerdo a lo proyectado. El plazo máximo para la finalización de los trabajos será el 31 de marzo 2018.