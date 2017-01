"NO TRABAJO EN ESA REVISTA NI HICE LA NOTA QUE ME ATRIBUYEN"

Como el ‘no gol Pelé’, la ‘no entrevista’ a Leo Messi publicada este miércoles por la revista ‘Coach Magazine’ está adquiriendo niveles de ‘no noticia’, a la altura de los tiempos que corren en los que se utiliza sin ningún pudor la ‘posverdad’.

Después de que LMM, Leo Messi Management, emitiera un comunicado para desmentir la autenticidad de la supuesta (y quizás por inventada, jugosa) entrevista con Leo Messi que el citado medio había publicado, llegó la reacción del citado medio y del periodista al que se atribuía el artículo.

En la portada web del citado medio, encabezando sus informaciones, aparecía una inmensa foto del astro de Rosario (otro detalle ‘posverídico’: Leo luce la camiseta de la campaña 2015/16, la de las franjas horizontales) dominada por el titular: “Entrevista con Leo Messi”.

Y la entradilla no tiene desperdicio: “Actualización del 18 de enero de 2017: Hemos sido avisados de que la autenticidad de esta entrevista ha sido cuestionada. Hemos eliminado la entrevista mientras investigamos”.

La guinda, el mensaje en Twitter del periodista Diego Jokas, a quien se atribuía la entrevista: “Quiero aclarar que no trabajo ni trabajé para la revista Coach Magazine y no participé de la entrevista a Messi que me atribuyen”.

Sin duda, a la hora de publicarse todos estos desmentido tuvo peso el concluyente comunicado de LMM en el que, además de dejar claro que la entrevista es falsa en su totalidad, avisaba que se “reserva el derecho de ejercer acciones legales contra éste y otros medios de comunicación que divulguen información falsa o inventada sobre Leo Messi”.

Leo Messi Management (LMM), la empresa que se encarga de gestionar los intereses del delantero del FC Barcelona Leo Messi, emitió un comunicado este miércoles en el que desmiente la veracidad de la entrevista que la revista ‘Coach Magazine’ había publicado en su último número.

En un comunicado de prensa, no quedaba lugar a dudas pues aseguraban que “la supuesta entrevista de Leo Messi en la reviusta Coach es falsa” en su totalidad y que el delantero del FC Barcelona “nunca” realizó una entrevista con el citado medio.

LMM se expresó con contundencia a través del comunicado pues avisa que se “reserva el derecho de ejercer acciones legales contra éste y otros medios de comunicación que divulguen información falsa o inventada sobre Leo Messi”.

En la citada entrevista, Messi se refería, supuestamente, a todos los asuntos que rodean su actualidad y la del Barcelona. El entorno del futbolista, en cuanto estuvo al caso, reaccionó con prontitud para aclarar el asunto.