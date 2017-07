Por: Marcelo Hernández

Como adelantara LA REPÚBLICA en su edición de ayer, hoy el Consejo de Educación Secundaria (CES) separó de su cargo a la directora del liceo Nº 1 de Salto, y se le inició un proceso de sumario, el cual incluye que durante 6 meses perciba el 50% de su salario.

Mientras se desarrolla la investigación, el puesto será ocupado por el subdirector del centro de estudios.

Esta decisión de Secundaria fue reconfirmada a LA REPÚBLICA por la directora general del CES, Celsa Puente, quien se excusó de dar más detalles al respecto para respetar el proceso que demanda la investigación administrativa.

Recordemos que la directora permitió la realización de una actividad en contra del aborto y de los métodos anticonceptivos , fue separada de su cargo y se le inició un proceso de sumario.

Este hecho, que fue denunciado en primera instancia por la diputado del MPP-FA por Salto, Manuela Mutti, también fue puesto en evidencia por la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz.

Cabe agregar que Diana Lucero de Curcho, directora del liceo, se excusó ante La Diaria por no poder hablar del caso, ya que el mismo se encuentra bajo investigación.

Se declaró como “una profunda defensora de la laicidad” y dijo que nunca tuvo denuncias por este tipo de temas, ni ahora ni nunca.

“La directora ha confundido los límites”

La diputada del MPP afirmó a REPÚBLICA Radio, que se emite por lacatorce10 que si bien es un hecho alarmante, el mismo evidencia una transformación en la manera de pensar de los uruguayos, porque sin dicho cambio no se hubiera realizado la denuncia.

La parlamentaria explicó que recibió una denuncia de docentes, padres y de los propios alumnos, referida a una actividad realizada en el liceo Nº 1 de la ciudad de Salto, destinada a las clases de 5º años biológicos. Dicha actividad -de carácter curricular, obligatoria y en horario de clases- fue organizada por el equipo de dirección de la institución y era en contra del aborto. La misma fue dada por quienes se presentaron como “las madres de la parroquia”, quienes están en contra del aborto, según expresaron.

En dicha charla se les entregó a los estudiantes folletería con imágenes religiosas, se proyectó un video en el que una mujer rezaba un Ave María luego de abortar y era entonces “perdonada”. Además, la actividad también se mostraba en contra de la utilización de métodos anticonceptivos.

Mutti agregó que lo que se hizo fue denunciar en forma rápida ante el Codicen y Secundaria, organismos que dieron una rápida respuesta. Acto seguido, fueron establecidos los mecanismos para intervenir ante esta situación y averiguar qué había sucedido en el liceo Nº 1.

Mientras tanto, la ministra María Julia Muñoz se encontraba precisamente en la ciudad de Salto -a pedido de la diputación departamental- recorriendo lugares y evaluando propuestas para la zona, y “ella misma tomó la instancia que realizamos”.

“Salto tiene una alta objeción de médicos en el tema del aborto y eso es grave porque no solo va en contra de la laicidad sino que va en contra de las leyes. Estamos en un contexto bastante complejo y complicado: la verdad es que no ayuda mucho diálogo. Tampoco a la información, porque la que fue brindada en esta charla era errónea”, agregó Mutti.

Asimismo, explicó que ante la noticia del hecho, todo le resultaba paradójico, surrealista. “Por suerte hemos podido intervenir con este tema y esperemos que estas cosas no se repitan. Fue increíble, pero sabemos que no fue la primera vez tampoco. Yo fui a ese liceo y como estudiante lo puedo decir. Esta directora hace muchísimos años que está en la institución y claramente ha confundido los límites”.

Por otro lado, a pesar de sentirse preocupada por el hecho explicó que no se puede catalogar a Salto como un “reducto de la objeción de conciencia”, ya que se ha producido una transformación en la forma de pensar de las personas. “Este hecho demuestra que tenemos un grupo de estudiantes muy consciente que está sin miedo, lo cual es importante, de denunciar a las autoridades. Por tanto, me parece que hay que ver los dos lados: si no existiera una transformación, la denuncia no se hubiera realizado y, sin embargo, se produjo lo que dice que este tipo de cosas no van a volver a pasar”.

Coutinho apoya accionar de directora

El diputado colorado y exintendente de Salto, Germán Coutinho brindó su total apoyo a la directora destituida a través de su cuenta de Twitter (@germancoutinho).

“Destituir a la Directora del Liceo N 1 de Salto que es la Profesora Diana Lucero es un hecho político impulsado solo en dictadura. Tristeza”, escribió el legislador.

Habrá investigadora en ASSE

La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) decidió en la noche de ayer apoyar la creación de una comisión investigadora para indagar sobre lo sucedido entre 2008 y 2017 en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Esto significa que la conformación de esta investigadora hoy será apoyada por la totalidad de los legisladores ya que toda a oposición, incluido el diputado independiente –exFA- Gonzalo Mujica, ya se había manifestado a favor de la creación de la misma.

Dicha investigadora fue promovida por el diputado de Unidad Popular (UP), Eduardo Rubio.

La comisión preinvestigadora presentará hoy martes en la mañana los informes elaborados por sus integrantes; los diputados Silvio Ríos y Gerardo Núñez, por el FA, y Juan José Olaizola, por el Partido Nacional.