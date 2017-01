Por: Gustavo González, Analista

Muchas expectativas se generaron con respecto a la posibilidad de que los militares genocidas uruguayos, junto a otros de nuestro continente, fueran condenados por la Justicia italiana.

En las distintas redes sociales la indignación se demostró en forma contundente, es comprensible y debemos de reparar en este suceso.

Italia es parte de la OTAN, y la política, por más que quieran plantearla, nunca está separada de lo que la “justicia” determine; me parece importante tener esto claro. La resolución en sí es netamente piramidal, enjuician al ex canciller de la dictadura y no a los ejecutores directos de las atrocidades cometidas.

Una batalla como la que se está dando contra la impunidad a partir de la aprobación de la ley que se votó en nuestro país, deja claramente establecido que los mil laberintos judiciales están armados para que la impunidad sea efectiva. Si no fuera así ya la Justicia uruguaya habría fallado hace años contra los torturadores y asesinos.

No pretendo con este artículo hacer como si nada hubiera pasado con esta resolución, objetivamente la misma le dará más energías a los viejos nostálgicos para decir: “aquí no pasó nada”.

Lo primero que debemos hacer frente a esto -aunque nos cueste-, es no desmoralizarnos. Se trata de revisar el camino andado para lograr erradicar la impunidad. En uno de mis artículos publicados en LA REPÚBLICA, con motivo de la muerte de Gregorio Álvarez, decía “considero que es momento de que todas y todos los que seguimos peleando por la verdad y la justicia redoblemos y cambiemos la apuesta hasta el momento realizada.

Desde las organizaciones del campo popular debemos tener mucho más que los 20 de mayo de cada año, las movilizaciones deberían ser programadas por todo el frente social de nuestro pueblo, y que efectivamente en la agenda del país el tema esté seriamente colocado y asumido”.

Entiendo que esta resolución de la Justicia italiana me reafirma en esta visión. Porque es evidente que el tema es esencialmente político, la llamada “justicia” no está al margen de la política. Y a ésta solo con la movilización popular podrá generar voluntades que pasen de lo estrictamente judicial a lo esencialmente político.

En realidad, todos los esfuerzos realizados para llevar a los tribunales las denuncias no dejan de ser muy importantes, pero la historia está demostrando que ello solo no alcanza. Para lograr esto hay que juntarse, discutir, ver los errores, sacar las mejores conclusiones, quizás una de ellas sea que deberemos marchar todos los 20 de cada mes y no solamente los del mes de mayo.

Pero esto u otras ideas que realmente movilicen a grandes contingentes, no puede salir de este humilde artículo. La mejor opción saldrá del debate a fondo de las organizaciones del campo popular. La justicia popular solamente será alcanzada con la movilización popular. Adelante que la historia lo reclama.