La India, envuelta tradicionalmente en una carrera armamentista nuclear con Paquistán, está modernizando su arsenal atómico con los ojos puestos ahora en China.

Así advierten Hans M Kristensen y Robert S Norris, expertos nucleares estadounidenses en su artículo ‘Fuerzas nucleares indias 2017’, publicado en la edición de julio-agosto de la revista digital After Midnight.

El artículo indica también que La India está desarrollando un misil balístico nuclear que puede apuntar a toda China desde sus bases en el sur de su territorio, conforme recoge este jueves el diario The Times of India. Los expertos calculan que el país surasiático ha producido aproximadamente 600 kilogramos de plutonio para armas, suficiente cantidad para fabricar entre 150 y 200 cabezas nucleares; sin embargo, dicen que no todo el material se ha convertido en ojivas nucleares y probablemente ha construido solo 120 o 130 ojivas nucleares.

“Aunque La India tradicionalmente se ha centrado en disuadir a Paquistán, su modernización nuclear indica que está poniendo un mayor énfasis en su futura relación estratégica con China”, se lee en el artículo. Kristensen y Norris creen que el misil balístico con capacidad nuclear indio Agni II, que puede lanzar una ojiva nuclear o convencional a más de 2000 kilómetros, está dirigido probablemente hacia el oeste, centro y sur de China.

Aunque el cohete Agni IV sea capaz de alcanzar objetivos en casi toda China desde el noreste de La India (incluyendo Pekín y Shanghái), Nueva Delhi está desarrollando el Agni V, de más largo alcance, con capacidad de lanzar una ojiva nuclear a más de 5000 kilómetros, concluye el artículo.

China y La India viven relaciones tensas por varias disputas territoriales en sus fronteras comunes —que se han intensificadas en los últimos meses—, así como por un aumento de cooperación militar entre Pekín e Islamabad, rival tradicional de Nueva Delhi.

Los expertos estiman que Nueva Delhi opera actualmente siete sistemas nucleares, incluidos dos aviones, cuatro misiles balísticos terrestres y otro cohete balístico basado en el mar.

“Al menos cuatro sistemas más están en desarrollo”, según el artículo que menciona el desarrollo de misiles terrestres y marítimos de largo alcance indios que podrían desplegarse dentro de la próxima década.