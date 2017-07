Compartir Tweet



WhatsApp





El presidente estadounidense, Donald Trump, traspasó el domingo un nuevo umbral en su uso poco convencional de Twitter y publicó un sorprendente video, en el que muele a golpes a un hombre cuyo rostro ha sido reemplazado por el logo de la cadena de televisión CNN.

La publicación de las imágenes tiene lugar tras tres días de ofensiva contra las cadenas de televisión a las que considera hostiles a su administración. Trump mantiene una constante relación de tensión con los medios desde que asumió el cargo. CNN denunció inmediatamente a un presidente que “estimula la violencia contra los periodistas”.

El mandatario republicano ya fustigó en varias oportunidades a CNN, uno de sus blancos favoritos, a la que desde hace varios días bautizó como “FNN”, por “Fake News Network” (“Red de Noticias Falsas”), y de ahora en más dijo que optaría por llamarla “FraudNewsCNN” (“InfoFraudeCNN”).

El videomontaje divulgado por el propio presidente ayer dura 28 segundos, pero la acción dura cuatro segundos y se repite una y otra vez: Trump, de traje y corbata, toma por el codo a un hombre en un ring de lucha libre estadounidense, cuyo rostro está tapado por un logo de CNN, lo tira al suelo y le asesta varios puñetazos, luego se levanta y se va.



El video concluye con las palabras “FNN: Fraud News Network” (“Red de Noticias Fraudulentas”). “En lugar de preparar sus viajes al exterior, su primer encuentro con Vladimir Putin, ocuparse de Corea del Norte y trabajar en su reforma de la salud, demuestra un comportamiento infantil que va más allá de la dignidad que requiere” su cargo de presidente, agregó CNN, que aseguró que la portavoz del Ejecutivo, Sarah Huckabee Sanders, “mintió” la semana pasada cuando aseguró que el presidente no promovía la violencia.

Combate de millonarios

La escena original data de 2007 y corresponde a una exhibición de catch. El hombre con el que lucha o simula un combate Donald Trump es Vince McMahon, exitoso promotor de combates de lucha libre y amigo del presidente.

Ese día de aquel año, Trump y McMahon se comprometieron a una apuesta, conocida en Estados Unidos como “el combate de los millonarios”, y cada uno eligió un luchador. Donald Trump venció y en consecuencia rapó la cabeza de McMahon, sentado en una silla en medio del ring y con las manos atadas. Vince McMahon, cuya fortuna fue estimada por la revista Forbes en más de 1.000 millones de dólares, está casado con Linda McMahon, quien fue designada por Trump para encabezar la secretaría de Pequeñas Empresas.

La difusión de esa escena de la riña marca un nuevo hito en el uso descontrolado de Twitter por el presidente estadounidense.

Trump ya había criticado virulentamente el jueves a dos presentadores de la cadena MSNBC, Joe Scarborough y Mika Brzezinski, a quienes llamó en esa ocasión “Joe el psicópata” y “la loca de Mika, de bajo coeficiente intelectual”.

Los agredidos, por su lado, denunciaron en una nota editorial los “insultos de patio de escuela” por parte de un presidente “a la deriva”, cuya salud mental pusieron en duda.

Suplican a Trump que se detenga

CNN, MSNBC y otra gran cadena de informaciones estadounidense Fox News, que es muy favorable a Donald Trump, dedican al presidente la mayor parte de su programación.

Regularmente acusado de no tener una conducta propia de un presidente, en particular en Twitter, donde lo siguen 33 millones de internautas, el republicano de 71 años se justificó el sábado: “Los FALSOS Y FRAUDULENTOS MEDIOS DE INFORMACIÓN trabajan duro para convencer a los republicanos y a los demás de que yo no debería utilizar las redes sociales, pero, recuerden, gané la elección de 2016 con entrevistas, discursos y las redes sociales”.

“Mi uso de las redes sociales no es presidencial, es PRESIDENCIAL MODERNO”, agregó. El gobernador republicano de Ohio, John Kasich, quien fue rival de Donald Trump en las primarias de su partido, consideró “desgraciado” su uso de Twitter. Algunas personas, dice, “suplican al presidente que no lo haga, y no debería hacerlo”.

Unos pocos funcionarios de Estados Unidos han tratado de defender este video, que ya fue compartido más de 185.000 veces, como el asesor de Trump de seguridad nacional Thomas Bossert, que dijo no creer que nadie lo hubiera “visto como una amenaza”.

Mientras tanto, la Casa Blanca dio resonancia al video, retuiteándolo en la cuenta oficial de la presidencia de Estados Unidos: @POTUS.