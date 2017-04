Wilson Netto, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de la Enseñanza Pública (Anep) afirmó que el salario docente “es parte de la política educativa” de esta administración y remarcó que a su juicio el convenio celebrado en 2015 -y que vence en 2017- “tiene que continuar”.

Entrevistado en el programa República Radio de LaCatorce10, Netto discrepó con la visión del senador Pablo Mieres –miembro interpelante de la oposición- sobre el sistema educativo y señaló que hay quienes no comparten la idea de un modelo inclusivo y “miran al costado a los jóvenes más desfavorecidos”.

“Nosotros, mientras tanto, lo que hemos logrado es un cambio de esta concepción, eliminando la brecha que existe entre la enseñanza pública y la privada”, afirmó. Lo que sigue es un resumen del extenso reportaje realizado ayer por la mañana.

¿Cuáles son los proyectos se están manejando?

En primer lugar, comenzamos una nueva estrategia de seguimiento para observar las trayectorias de los alumnos que ha dado muy buenos resultados. En realidad, tuvimos que un 15% de chiquilines se desvincularon del primer año de Secundaria en el 2013. En el 2014 hicimos el mismo seguimiento y se observó que el número se sostuvo.

Sin embargo, cuando comenzamos a hacer esta nueva estrategia de seguimiento de trayectorias continúas completas y protegidas, observamos que producimos que sólo un 7% dejara el liceo. Por tanto, estamos hablando de que, en pocos años, generamos más de un 50% de disminución de la desvinculación frente a una larga historia que presenta esta problemática.

En segundo lugar, en este año se produjo un proyecto, que el senador calificó como burócrata, que lo que intenta es producir herramientas para que todas las personas que trabajan en la administración puedan coordinarse y articularse como un sistema en cada territorio.

Logramos, en conjunto con la escuela, las maestras de sexto y los actores tanto de secundaria como de UTU, que el 98,6% de los niños, que salen de la escuela, ingresen a primer año. Esto sólo pudo haber sucedido con un intensivo seguimiento y monitoreo. En definitiva, bajamos a la mitad la desvinculación y en esta corte, en particular, logramos la universalización del ingreso.

En tercer lugar, estamos trabajando en analizar, centro por centro, en cada territorio, qué condiciones son las más adecuadas par que todos los jóvenes que están en primero, pasen a segundo. Antes, en la educación media, existía un modelo que se había naturalizado y que consistía en que los centros educativos tenían seis aulas para primero, cuatro o cinco para segundo y tres para tercero.

Por tanto, estaba naturalizada la pérdida de estudiantes. Pretendemos romper con esa matriz lo que implica un esfuerzo enorme porque no solamente son condiciones materiales las que se requieren, sino que también se necesitan condiciones de carácter conceptual. Por eso, cuando discutimos con el senador el incremento claro y objetivo en la inclusión, vimos que hay gente que no valora como algo positivo dicho dato y que no acompaña la idea de que el modelo debe ser para todos.

Estas personas creen en otros modelos, ponen énfasis en los que tienen mayor desarrollo y miran hacia al costado a los jóvenes más desfavorecidos. Y esta acción es la que se viene haciendo hace buen tiempo en la educación. Por tanto, lo que hemos logrado es un cambio de concepción, eliminando la brecha que existe entre la enseñanza pública y la privada.

¿Cómo puede influir la creación de la Universidad de la Educación en todo este cambio educativo?

Yo creo que es muy importante. Los compañeros que están trabajando en el Consejo de Formación de Educación están provocando transformaciones importantes de organización de las carreras y del desarrollo de la educación. Y hay un sector formal que siempre faltó, el cual es la investigación. Todos los días los profesores están en contacto con el objeto de su estudio, que son, en este caso, los adolescentes.

Por tanto, el carácter universitario de la formación docente es de suma urgencia. Esas discusiones van a estar y espero que sean cuanto antes en nuestro parlamento para que se debatan una vez más.

Se viene un año complejo, empieza el debate del presupuesto próximamente y una vez más la educación va a tener su propia discusión con los sindicatos, ¿Cómo va a ser este año, qué esperan ustedes en cuanto al cumplimiento de horas y cuál puede ser el vínculo de negociación con los docentes?

Trabajamos constantemente en diálogo pero eso no quiere decir que lleguemos a acuerdos de forma permanente. Cada uno tiene que estar en su lugar, en su postura y tiene sus responsabilidades. Nosotros creemos que el salario docente es parte de la política educativa y por eso apostamos a ello. Creemos que la política salarial tiene que continuar y tenemos, en principio, un acuerdo establecido.

Si bien tiene validez porque está firmado con Economía y con la OPP hasta el 2017, tenemos que ver cómo seguimos trabajando en él. En definitiva, esa proyección nos parece importante y creemos que hay cosas que tenemos que continuar trabajando en ese sentido. Un tema de escala de país es un tema de escala de necesidades. La educación necesita más espacios, de eso no hay ninguna duda.

Está enmarcada en una sociedad que tiene un 29% de jóvenes, donde menos de la mitad es población económicamente activa. Por tanto, hay muchas cosas que hay que mirarlas en su totalidad para poder comprender la situación. Uno mira a cualquier país de la región como puede ser Brasil, Colombia o Venezuela, y se choca con mayor cantidad de jóvenes.

Hay un 60% de adolescentes en estos países mientras que Uruguay tiene un 29%. Hay que mirar con una lupa para encontrarlos. No tenemos derecho a perder un sólo joven en este proceso social y político. Por esta razón, no tenemos que ocultar estas tensiones que ocurren en cada centro, sino que hay que debatir sobre ello porque es el único lugar planificado e intencional que tiene el Estado para brindarles un apoyo y un acompañamiento a nuestros jóvenes.