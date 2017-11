Inclusión financiera: las nuevas reglas que ayudan a unos y afligen a otros

Por: Lucía Barrios

El gobierno presenta a la inclusión financiera como una alternativa profunda, que incorpora al sistema financiero a aquellas personas que nunca tuvieron esa posibilidad, y que en forma gratuita y beneficiosa, les permite acceder a una cuenta bancaria, una línea de crédito y les brinda acceso de medios electrónicos de pago.

Sin embargo, pese a que el ministro de Economía, Danilo Astori, asegura que actualmente la iniciativa tiene “un respaldo social mucho más importante que cuando se inició el proceso”, gran parte de la oposición la rechaza y pide urgentes modificaciones por considerar que favorece a los bancos y deja en inferioridad de condiciones a los pequeños comerciantes. Incluso promueve una iniciativa de consulta popular, que está en marcha, y recoge firmas para derogarla.

República Radio, el programa periodístico del diario LA REPÚBLICA que se emite por la catorce10, organizó una Mesa Redonda para debatir sobre el tema. Participaron Tabaré los diputados Alejandro Sánchez y Jorge Pozzi del Frente Amplio, y dos representantes de la oposición, Tabaré Viera (Partido Colorado) y Daniel Peña (Partido de la Gente).

Quedó claro que para el partido de gobierno, la inclusión financiera permite que el 100% de los trabajadores, sin distinciones, accedan a créditos más baratos; y por lo tanto, ayuda a los sectores más desprotegidos que hasta aquí eran rechazados por los bancos. Mientras que para la oposición, se trata de una propuesta que “ataca a la libertad y persigue una mayor

recaudación estatal”.

La visión de izquierda

“La Ley trata de mejorar las condiciones de acceso de las personas más vulneradas, quienes no accedían al sistema financiero como si lo hacían los sectores de más altos ingresos, que lo utilizan para generar un proyecto de vida”, declaró el diputado frenteamplista, Alejandro Sánchez,

“El tema que existe detrás de la discusión sobre este tema es hacia donde está yendo el mundo. El problema es que vamos hacia la ausencia de políticas públicas y el que gobernará las transformaciones será el mercado. Hay quienes creen que el mercado es el que debe resolver esta situación, mientras que otros consideramos que hay que regularlo”, declaró Sánchez.

Según sus palabras, hay que establecer pautas ya que en el mercado no existe la democracia: “El que tiene más fuerza, impone sus reglas. Ante esta situación, regular garantiza que aquellos que no tienen fuerza en el mercado por carecer de poder económico puedan participar de los procesos de transformación tecnológica”. Afirmó que “los bancos no quieren que los pobres ingresen porque les implica un mayor costo. Les cuesta administrativamente ya que solo pueden sacar préstamos pequeños. ¿Qué hicieron los bancos? Se fueron a las administradoras de crédito, quienes dan plata a tasas elevadísimas de interés”. Ante esta situación, Sánchez afirma

que la Ley permitió que el 100% de los trabajadores pueda acceder a un crédito “mucho más barato”. Por su parte, Pozzi declaró que los que más se resistieron a la iniciativa fueron los bancos. “Queremos un sistema que funcione, no pretendemos crear uno como el del 2002. Actualmente el Banco Central opera como la policía fiscal que tiene que ser. Entonces hay que pensar que la iniciativa es beneficiosa para la gente, que hay cosas que se tienen que corregir pero que se están arreglando”.

“No somos necios, no nos cerramos, si hay ideas que pueden mejorar las cosas las vamos a llevar adelante. Pero el sistema llegó para quedarse y es importante ver que tiene aceptación social”agregó.

Según sus palabras, el gobierno va a introducir modificaciones en la Ley acordando con la oposición. “Igualmente creemos que la normativa es nuestra la hoja de ruta y por suerte hoy tenemos más coincidencias que discrepancias con la oposición. Por este camino vamos a seguir porque no hay retroceso. Podemos equivocarnos pero lo iremos arreglando”. Por su parte, Sánchez afirmó que “Uruguay avanzó muchísimo con esta Ley, porque nos ha colocado casi a la cabeza de América Latina en el tema de tasas y aranceles. Sus costos han disminuido enormemente: son los más baratos de América Latina”.

Lo que establece la Ley

Sánchez señaló que la normativa no prohíbe comprar al contado sino que le brinda al consumidor la posibilidad de elegir cómo prefiere hacerlo. Además, dijo que si el usuario abona con una tarjeta de débito, lo que va a pasar es que el Estado le devolverá impuestos. “Esto es mucho dinero en términos agregados. Actualmente un punto de IVA significa 300 millones de dólares”.

Por otro lado, manifestó que antes de la Ley las empresas decidían dónde iban a cobrar los trabajadores y arreglaban con los bancos para obtener beneficios. Explicó que dicha situación se ve modificada, ya que la normativa estipula que el trabajador elige el lugar donde prefiere cobrar su sueldo. Resaltó que el peón rural no está obligado a cobrar por banco, ya que la normativa determina que si la persona vive en un lugar que está a más de 5 km de un cajero podrá recibir su sueldo en efectivo. “Otro elemento importante de la Ley es que el Estado pasa a tener instrumentos para reducir el margen de maniobra para evadir”.Según sus palabras, en Uruguay hay un “elevadísimo” nivel de evasión fiscal.

El recuerdo del 2002

Según el diputado Alejandro Sánchez, cuando la oposición señala que la Ley beneficia a los bancos tiene el objetivo de generar un manto de sospecha. “Mientras ellos dicen eso, fueron los que blindaron el sistema financiero en el 2002 mientras el país se caía abajo y teníamos un 40% de pobres. También apoyaron un sistema que permitía la desregulación absoluta”.

“En ese momento lo único que se decía de Uruguay es que con capitales se podía hacer cualquier cosa ya que nadie iba a controlar ni regular. Por suerte, Uruguay salió de ese lugar con una serie de leyes que fueron generando controles al sistema financiero para que no pasara lo que pasó en el 2002, cuando las personas se mataban porque perdieron sus ahorros”, agregó.

La visión de la oposición

Tanto los diputados Daniel Peña (Partido de la Gente) y Tabaré Viera (Partido Colorado) señalaron que la libertad se ve erosionada con la inclusión financiera. Además, defendieron la tesis de que no ha sido una propuesta positiva para el ciudadano común. “Considero que con la inclusión financiera el gobierno está trabajando exclusivamente para los bancos y en contra de la gente y de los comercios. Además, lo único que persigue es el aumento de la recaudación por parte del Estado, a través de un negocio otorgado en exclusividad a los bancos, quienes marcan las reglas de juego”, declaró Peña.

Señaló que los resultados han sido “muy malos” para las personas y los comerciantes. Afirmó que para que exista una verdadera inclusión se debe tener en cuenta a todos los actores ya que consideró que cada uno debe tener las mismas responsabilidades.

Resaltó que mantener la obligatoriedad del uso de las tarjetas de crédito y débito es “lo más injusto y desigual”. “Lo que esta Ley no tiene es el control a los bancos. Incluso, el gobierno se niega permanentemente a hacerlo”, agregó. Según sus palabras, cuando hay una exoneración de dos puntos de IVA, “es mentira” que ese dinero se le descuenta a la gente, ya que deja de ser recaudado por el Estado y va directamente a la caja de los bancos. “Cuando uno pasa la tarjeta por el post, termina pagándolo en el precio porque la transacción tiene un costo. Yo estaría de acuerdo en hacer esto si fuera gratuito. El problema es que hay todo un negocio detrás y hay alguien que está cobrando mucho dinero cada vez que una persona pasa la tarjeta por un post”.

Negó que la bancarización sea una tendencia mundial. Manifestó que tanto Alemania como en Estados Unidos el 50% de las personas están fuera de la bancarización.Mencionó que la oposición no está en contra de que las personas puedan cobrar en un cajero o que tengan acceso al sistema financiero y a la tecnología. “Quienes nos oponemos a esta Ley no estamos en contra del avance tecnológico, de la bancarización. Estamos a favor de él porque es importante que la gente tenga acceso a las cuentas bancarias. Lo que no se puede hacer es obligar a las personas, ya que los bancos no hacen todo esto por caridad, están teniendo un gran negocio”.