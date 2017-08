Incautan en Maldonado camión que trasladaba congelados

Compartir Tweet



Funcionarios de la Intendencia de Maldonado en el marco de los controles habituales lograron incautar 486 kilos de cárnicos congelados que se transportaban en un camión que circulaba por la Ruta 10. El procedimiento llevado a cabo por la Dirección de Higiene y Bromatología constató que las temperaturas del producto oscilaban entre los – 4,3 ° C y los – 8,5 ° C cuando deberían estar a – 18° C.

Según informó FM Gente de Maldonado, la firma responsable es reincidente por haber evadido en su momento tasa bromatológica o transportar productos fuera de lo que establece la normativa.

Las multas en estos casos rondan ente los $ 70 y $ 100.000 pesos.