En el transcurso del juego entre Nacional y Botafogo por el partido de Ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando iban 28 minutos del primer tiempo, hubo un claro penal que no se cobró. El mismo era favorable a un Nacional que terminó siendo perjudicado. Increíblemente Bascuñan (que estaba cerca de la jugada), ni el primer asistente Schiemann, marcaron la pena máxima.

La jugada inició desde el sector izquierdo con un centro de Sebastián Fernández. El zaguero del Botafogo Víctor Luis saltó con los dos brazos extendidos pegándole la pelota en uno de ellos. Tanto los jugadores en la cancha como el banco de suplentes explotó pidiendo el penal que el árbitro no marcó. Lo increíble de la jugada es que tanto el árbitro como el primer asistente no se justificaron por no haber cobrado el penal ante los jugadores, ni hicieron gestos de que no hubo intención.

Los brasileros por su parte explicaron durante el partido que el Víctor Luis intentó cubrirse la cara de una chilena que Tabaré Viudez ensayó, la cual podía pegarle, pero la imagen de la foto deja en evidencia que los brazos del central estaban levantados hacia arriba.

Tras 39 días “Colo” volvió a ser titular

Santiago Romero debió esperar 39 días para volver a jugar como titular en Nacional. El último partido en el que había jugado desde el arranque fue en la primera fecha del Torneo Intermedio ante River Plate. En ese encuentro los tricolores ganaron por 2-1. Posteriormente el “Colo”, en los cinco partidos restantes, jugó tan solo 118 minutos ingresando para el segundo tiempo del juego ante Racing (victoria 3-1) y en el minuto 72 ante Juventud de Las Piedras (victoria 3-1). Ante Danubio (2-1), Montevideo Wanderers (1-1) y Sud América (3-0) el futbolista no sumó minutos y en la pasada jornada, ante Botafogo, volvió a saltar a la cancha para jugar como titular.

Ni en el banco

Diego Arismendi, mediocampista que iba a ser titular ante Botafogo en el Parque, finalmente sintió la molestia que no lo dejó entrenar los primeros dos días de la semana y le tocó ver el partido desde la tribuna. Finalmente, entre Álvaro González, Sebastián Rodríguez y Gonzalo Porras, Martín Lasarte se inclinó por el “Tata” para suplir al “Mama” en la contención.

Sponsor por dos noches

Nacional, al igual que Peñarol por campeonatos internacionales, suelen saltar a la cancha con una camiseta sin ningún sponsor. En la pasada jornada, en el choque contra Botafogo, fue la excepción debido a que los directivos arreglaron con una importante casa de apuestas internacionales para que sea auspiciante en ambos encuentros ante los brasileros. Sportingbet, es la casa de apuestas con gran ingerencia en el mercado norteño, que le dejará aproximadamente 100.000 dólares a Nacional por el partido de anoche y por la revancha en Rio de Janeiro.

Estos ofrecimientos suelen llegarles a los equipos grandes de nuestro país. El más importante de los últimos tiempos fue a Peñarol por parte de una marca brasilera para la final ante Santos por Copa en 2011.

“Loco” presente

Además del paso que tuvo Sebastián Abreu por Nacional, siendo ídolo del club, el “Loco” también pasó por Botafogo y dejó su marca en el club, de tal forma que en murales de Rio de Janeiro está pintada su figura con la camiseta negra y blanca. En la pasada jornada, entre los hinchas del equipo norteño, apareció una bandera con la leyenda “El Loco 13” en alusión a Abreu. El minuano, en su paso por Bangú, ya había recibido el apoyo de los hinchas de Botafogo que lo iban a ver cuando dicho club jugaba por el estadual.