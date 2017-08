El impactante antes y después de Houston luego del huracán Harvey

Hasta el momento el paso del huracán Harvey, ahora degradado a tormenta tropical, ha causado 15 muertes y más de 30 mil personas desplazadas en la ciudad de Houston, en el estado de Texas.

La cuarta ciudad más grande de Estados Unidos está casi bajo el agua, literalmente, y al parecer las inundaciones seguirán en aumento en el sureste de Texas y en el suroeste de Louisiana debido a la persistencia de las fuertes lluvias del fenómeno meteorológico.

En las redes sociales y medios de comunicación se han mostrado en las últimas horas imágenes que evidencian los graves daños causados en la ciudad. Dichas imágenes muestran el antes y el después de varias zonas de Houston tras las inundaciones, catalogadas como históricas.

This view of Houston’s I-45 on a normal day vs. right now helps to contextualize the magnitude of the flooding. pic.twitter.com/3vFCJKgrzQ — Matt McDermott (@mattmfm) 27 de agosto de 2017

Before and after flooding in Houston. Pray for them. It’s horrible. pic.twitter.com/mNy1eU85ot — James Tyler (@jamesdotnet) 27 de agosto de 2017