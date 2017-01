Martín Lasarte esperanzado en poder contar con Ronadinho aseguró que los futbolistas están afines para que se “concrete” el arribo del astro brasilero. Además aseguró que si bien hizo debutar a dos estrellas del fútbol como Suárez y Griezmann, “no tuve la posibilidad de dirigir jugadores de este nivel” en su mejor momento.

“Esto es como todo, primero empieza como broma y luego los comentamos en serio”, dijo Martín Lasarte en Sport 890 al respecto de la posible llegada de Ronaldinho. “Los jugadores están afines de que esta situación se concrete. Les encantaría y ese es un punto importante. Qué bueno sería, nos encantaría. Lo ven con buenos ojos. Luego, como todos, se trata de que el involucrado cumpla con algunos requerimientos”.

En Nacional el DT hizo debutar a Luis Suárez, mientras que en la Real Sociedad, en la segunda división colocó al francés Griezmann. Si bien tuvo contacto con dos estrellas del fútbol, al entrenador le “parece que está buena la posibilidad de dirigir a una estrella. Tenemos precisadas algunas ideas que por ahí no van de la mano a la hora del día a día y por ahí son los tipos más sencillos.

Yo no tuve la posibilidad de dirigir jugadores de este nivel que sobran los dedos de una mano para contarlos. Top, top, son Ronaldo, Messi, Suárez, Griezmann. Tuve la suerte de hacer debutar a algunos (Suárez y Griezmann) pero no tenerlos en el momento top”.

Consultado sobre la posible titularidad del futbolista que hace más de un año que no juega, dijo: “Yo que sé si es titular. Pero imaginen a la gente si lo dejo en el banco. Ni pienso en eso. Esta es una discusión para los periodistas que es divertida. No me da para andar pensando eso”.

Al respecto de las incorporaciones, Alexis Rolín firmó contrato en la pasada jornada pese a su recuperación que le demandará varios días, llegando en condiciones a la tercera fecha del Apertura: “Puede llegar muy justo a la Libertadores. La salida de Victorino complico mucho”, dijo el entrenador.

En cuanto a Ignacio Pallas, si bien Lasarte quiere un central y el jugador es de su gusto, no quiso decir si le interesaba o no, pero manifestó al respecto de su posición en cancha: “Lo conozco como a nadie. No puede jugar por derecha. Es zaguero por izquierda”.

Un jugador con el que podrá contar el entrenador es Matías Malvino, quien no tuvo minutos el pasado campeonato: “Malvino tuvo una dificultad importante de lesión en el semestre pasado. Lo estamos evaluando”.

Entrenamiento

En el entrenamiento de la pasada jornada, Lasarte paró un equipo titular que contó con Rafael García en la zaga, pero lo más llamativo fue el movimiento táctico que tuvo el equipo, que pasó de un 4-5-1 a un 4-3-3. Los titulares formaron con Luis Mejía, Fucile, García, Polenta y Espino; Arismendi y Romero, Fernandez, Viudez, Ramírez y Silveira. “Queremos alternativas”, dijo el DT al respecto.