Imágenes dantescas: Así han quedado las islas del Caribe que fueron golpeadas por el huracán Irma

Tras el paso del huracán Irma por las islas de las Antillas Menores, han comenzado a difundirse las primeras imágenes de la devastación en la que quedaron esos enclaves caribeños.

La isla de Barbuda ha quedado destruida. Allí el poderoso fenómeno meteorológico se llevó el 90% de las edificaciones y al menos una persona murió.

Según el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, ese sitio ha quedado prácticamente “no apto para la vida”. El valor de las destrucciones asciende al 10% del PIB del país y la recuperación “llevará años”, dijo el jefe del Gobierno.

A su vez, la isla de San Martín, territorio neerlandés en el Caribe y uno de los destinos más visitados de la zona, ha quedado devastada por el paso del huracán.

Entre los sitios más golpeados está la playa de Maho, conocida por estar a escasos metros de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Princesa Juliana, lo que hace que los aviones pasen a unos 25 metros por encima de las cabezas de los bañistas.

This is how world famous #avgeek Maho beach looks after hurricane #Irma https://t.co/iW3XIESwQ9 pic.twitter.com/0WXLnIp7XG

— AIRLIVE (@airlivenet) 7 de septiembre de 2017