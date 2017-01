La Intendencia de Montevideo firmará un convenio con el gobierno nacional para la ejecución de la quinta etapa del Plan de Saneamiento Urbano, el jueves 12 de enero a la hora 15 en el Ministerio de Economía y Finanzas (Colonia 1089).

El acuerdo será rubricado por el intendente interino, Óscar Curutchet, y el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. Previamente el gobierno nacional suscribirá un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financiará parcialmente las obras.

De esta manera el gobierno departamental dará continuidad a un plan que superó las tres décadas de ejecución y ha convertido a Montevideo en la capital más saneada del continente, con los beneficios que ese servicio implica para la calidad de vida de su población.

La quinta etapa del PSU permitirá:

– Extender los servicios de saneamiento y drenaje pluvial.

– Aumentar el caudal de aguas servidas con disposición final adecuada.

– Incrementar las conexiones a la red de alcantarillado.

– Disminuir la contaminación de la Bahía de Montevideo.

– Mejorar la gestión del Servicio de Saneamiento de la IM..

El incremento de los servicios de saneamiento y drenaje pluvial beneficiará al barrio Manga, para lo cual está prevista la construcción de:

– 43,6 km de redes de colectores cloacales.

– 3,8 km de tuberías de impulsión.

– Una nueva estación de bombeo y remodelación de una existente

– 6,4 km de micro y macrodrenaje.

– Una estructura de control de crecidas.

También serán construidas las estaciones de bombeo Miguelete, La Teja y Belvedere-Victoria, que forman parte del Sistema de Disposición Final Oeste de Montevideo.

Para la mejora de gestión en el Servicio de Saneamiento se realizará:

– Actualización del catastro de usuarios y la mejora de su sistema de información.

– Desarrollo y puesta en operación de un programa de incorporación y gestión de usuarios especiales (con fuentes propias, grandes consumidores).

– Diseño e implementación de un Plan de Conexiones Intradomiciliarias en los barrios Casabó y Manga.

La inversión en el PSU 5 será de US$ 69.800.000, de los cuales US$ 60: serán financiados por el BID y US$ 9.800.000 constituirán la contrapartida local de la IM.