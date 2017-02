Huída de Sanabria golpea al Partido Colorado

Mientras la justicia libró orden de captura internacional para el ex senador suplente del Partido Colorado y secretario general en Maldonado, Francisco Sanabria, el propietario de Cambio Nelson, la familia de Sanabria también se declaró estafada por quien era conocido como “el hijo del patrón”.A Wilson Sanabria, senador colorado fallecido y padre del actual dueño del cambio, se le conocía como “el patrón”. La huida de Sanabria golpea al Partido Colorado. “Me eston comiendo un garrón”, reconoció ayer al diario El Observador el diputado y secretario general del Partido Colorado Germán Cardoso, quien reconoció que el jueves pasado el mediodía, recibió un llamado de Sanabria a su celular. El empresario le comentó que renunciaría a sus cargos partidarios. Cardoso. Según relató, Sanabria le informó de inconvenientes que tenía con RedPagos.

En la conversación, Cardoso le comentó que lo mejor sería que diera un paso al costado a sus cargos, tanto en la dirigencia partidaria como en su suplencia en el Poder Legislativo. Eso no fue necesario –siempre según la versión del legislador- porque Sanabria le informó en ese momento que ya tenía la decisión tomada, y que le haría llegar las notas escritas con las renuncias.A las pocas horas, Sanabria huía a Estados Unidos. Ese jueves ya se sabía que cambio Nelson había cerrado, Cardoso asegura que su suplente nunca le informó de sus intenciones de salir del país, ni mucho menos de dejar a gente sin cobrar. “Me estoy comiendo un garrón”, le dijo Cardoso. La familia Sanabria se declara como la principal damnificada del tendal que dejó el ex suplente del diputado Germán Cardoso.

Según fuentes citadas por Canal 12, la actual situación se venía gestando desde hace dos años y Sanabria actuó a espaldas de la familia. Fuentes familiares apuntaron que no se trata de pérdidas de un negocio sino de una estafa. “La plata está en algún lado”, afirmaron. Aseguraron que la familia debió ceder varios bienes para afrontar los problemas financieros del negocio que manejaba Francisco. Así fue que en diciembre de 2016 se logró un préstamo fuera del sistema bancario por 1,8 millones de dólares que tenía como garantía unos campos y un apartamento en Punta del Este. Ese dinero lo consiguió la familia para afrontar deudas de Sanabria.

Hace unos días se canceló una deuda con la cadena RedPagos por unos 2,5 millones de dólares. Para ello, la familia entregó como forma de pago una chacra de 30 hectáreas en Laguna Garzón, una casa en manantiales, otra en la Playa de los Ingleses donde Francisco residía con su mujer y sus dos hijos, y dos apartamentos en la calle 24 en la Península. Todos fueron tasados muy por debajo del valor del mercado, indicaron las fuentes.

Tal fue el enfrentamiento que Sanabria cortó el diálogo con su familia y designó como su interlocutor a su suegro José Serna que fue gerente del Hotel y Casino Conrad tiempo atrás. “Con el afecto a todos, me acabo de enterar que soy la peor persona según algunos del grupo. Por tanto mi suegro, Jorge es interlocutor válido por si precisan algo”, escribió Sanabria en un mensaje de Whatsapp en un grupo de su círculo familiar

El mensaje fue enviado el miércoles a las 11:20. Luego puede leerse el anuncio de que Francisco salió del grupo de WhatsApp.

Ahora Sanabria se encontraría en la casa de su suegro en la ciudad de Boca Ratón, en el estado de Florida. El empresario partió hacia Estados Unidos el miércoles en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con escala en Buenos Aires. Mientras que su esposa, hijos y suegros lo hicieron el jueves de noche por American Airlines.

Ofrecían hacer depósitos en el cambio

El presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereyra, dijo que los dueños de cambio Nelson ofrecían, “en confianza”, la posibilidad de hacer depósitos y ahorros a pesar de que no podían hacerlo.

“Era una empresa que tenía un relacionamiento con diferentes aspectos de la sociedad y tuvo una actitud que no era esperada, que va a perjudicar a mucha gente, sobre todo, al pequeño comerciante que confiaba en el cambio y ponía su dinero para pagar salarios”, dijo Pereyra. Contó que se enteraron por versiones de los propios perjudicados que representantes de la empresa Cambio Nelson ofrecía la posibilidad de hacer depósitos y ahorros, a pesar de que no podían. “Entraban en cierta confianza y les ofrecían esa posibilidad. Era la misma gente de Cambio Nelson, aparentemente”, afirmó.

La empresa se llamaba “Cambio Nelson” y su representante en la cámara era Nelson Calvete, pero José Pereyra, el presidente del gremio, se enteró a raíz de esta situación que Calvete era solo un funcionario.

“El que figuraba de titular en la Cámaranunca fue el titular. Yo no sabía que Nelson, que lleva el nombre del cambio, no estaba en la directiva de la empresa. Si usted pedía el contacto de cambio Nelson, era Nelson Calvete. Si Sanabria quería votar tenía que ir con un poder de Calvete. Todo el mundo sabía que Sanabria era parte del cambio, pero lo que suponíamos es que Calvete era socio. Es de las cosas que nos desayunamos ahora”, contó Pereyra.

Las “buenas prácticas” del Cambio Nelson

El Cambio Nelson disponía de un “Código de buenas prácticas”: PRINCIPIOS BÁSICOS; Integridad y Debida Diligencia.”Camvirey S.A. – Cambio Nelson, actuará con el máximo grado de integridad, aplicando un gran sentido de justicia y claridad en todas las operaciones, siendo la transparencia, la diligencia y la veracidad los principios que regirán las relaciones con sus clientes” .