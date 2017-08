Compartir Tweet



WhatsApp





La inminente partida de Nahitan Nández hace que desde Peñarol surja la intención de reforzar ese sector de la cancha, aunque ya contrataron al “Chiche” Corujo. Sobre la mesa se tiró el nombre de Matías Zunino, quien tiene contrato con Defensor pero, según su representante, este incluye un cláusula de salida.

“Desde hace meses Peñarol había demostrado su interés. Hubo un avance de Peñarol y es serio, como en su momento de Nacional y de varios equipos del exterior. No hemos llegado a ningún acuerdo aún con nadie y estamos escuchando ofertas, como también podría escuchar una oferta de Defensor”, dijo Ferro, el empresario de Zunino, en Sport 890.

“Matías tiene contrato en Defensor y tiene la cabeza puesta en Defensor hoy. No hay dudas de que todos soñamos con un salto de calidad económico y en lo futbolístico en su vida, ya que no ha tenido ese gran salto aún”, agregó.

Luego, chocó con las declaraciones de Daniel Jablonka, quien dijo que la cláusula de salida es solamente para equipos del exterior. “Él tiene contrato hasta diciembre con cláusula de salida ahora, a mitad de año. Está bien claro y detallado en el contrato; es una cláusula abierta para cualquier equipo. No se especifica que sea del exterior”, consideró Ferro.

“Todavía no hay una oferta concreta de Peñarol. Sé del interés del director técnico y de la parte gerencial y deportiva, pero no me he juntado con Walter Pereyra para hablar la parte económica”, cerró.