Por: Por Mariana Peralta

El hipnotizador Leo Tusam lanzará la temporada de Verano del principal balneario uruguayo en un mega evento con entrada libre. A las 18:30 hs, frente a los Dedos , se cortarán las calles y se desplegará un escenario con sonido, luces y pantallas LEDs que darán un increíble marco a esta experiencia única que será transmitida vía streaming a todo el mundo.

Técnica, unción, sabiduría, amor y mística, esas son la palabras detrás de Tusam. El hipnotizador argentino de mayor proyección a nivel mundial tendrá esta noche un nuevo desafío, esta vez en Punta del Este, uno de sus lugares en el mundo, según sus palabras.

Bajo el nombre “Punta del Este te hipnotiza” la Intendencia de Maldonado, a través de su Dirección de Turismo, auspicia el espectáculo con el que dará el puntapié inicial a la temporada de verano 2016-2017.

El evento es con entrada libre y gratuita para toda la familia, comenzará hoy a las 18:30 hs frente a los Dedos, ícono del balneario uruguayo. El acontecimiento de nivel mundial será transmitido en vivo para todo el planeta vía streaming y será una innovadora manera de difundir a nuestro principal balneario.

Todo aquel que quiera podrá experimentar la hipnosis en primera persona o simplemente asistir como espectador de uno de los acontecimientos que marcará este comienzo del verano en Punta del Este.

Es una aventura mental donde la persona será la protagonista. Desde tocar el instrumento que siempre quiso, hasta ser abducido por una nave alienígena. Esas son algunas de sugestiones que Tusam hará vivir al público presencial y a toda Latinoamérica y USA a través de la web www.tusam.com.

Desde temprana edad, Leo bajo la tutela de su padre comenzó a desarrollar sus habilidades de control mental y dominio orgánico. Poseedor de una natural predisposición para dominar su ritmo cardiaco que lo llevó a realizar diferentes demostraciones que iban creciendo en dificultad a medida de que iba creciendo en edad. A los nueve años hace su debut profesional en la televisión Argentina. A los once años hace su debut en teatro en el show de su padre en Punta del Este, y a partir de ahí sus actividades combinaban el colegio con el trabajo en los espectáculos junto a su padre. A los catorce años su carrera se internacionalizó, siguiendo los pasos de su padre para acompañarlo en sus giras por más de veinticinco países.

Este mega evento en Punta del Este tiene un valor especial para Leo quien inició su carrera en el mundo de la hipnosis como ayudante de su padre y fue precisamente en este balneario que Leo descubrió su vocación. La que hoy lo ha llevado a recorrer el mundo y ser considerado uno de los máximos referentes en esa área.”Punta del Este es uno de mis lugares en el mundo”, recuerda con emoción en diálogo con LA REPÚBLICA.

“Cuando tenía 11 años debuté en el show de mi padre. Durante años mi vida era, terminar el año escolar, venir acá a Punta del Este y colaborar con él, ya sea repartiendo volantes, pegando afiches, después de a poco haciendo cosas en el escenario hasta debutar en el Casino 1 en Gorlero en galería Sagasti”, rememora Leo mientras detalla cómo nació la idea de elegir a Punta del Este para este mega evento de hipnosis.

“ Desde enero pasado empezamos a hablar con las autoridades de la intendencia de Maldonado y en la FIT (Feria Internacional de Turismo) hicimos el anuncio. Estoy muy contento porque además me dieron el honor de poder hacer el evento que abrirá la temporada de verano. Punta del Este te hipnotiza, es un evento para que las personas que quieran puedan vivir la experiencia de la hipnosis. Todo aquel que lo desee podrá participar, nadie obliga a nada, van a vivir una aventura mental, tocar el instrumento que siempre soñaron, sentir frio, calor, bailar en una fiesta”.

No es necesaria ninguna preparación previa, solamente las ganas de querer participar. Leo Tusam puntualizó que en la hipnosis la persona no se duerme ni pierde la conciencia, “es un trabajo en conjunto que hacen el hipnotizador y el hipnotizado. Es una interacción, es lo más parecido a un pesista y a un coach, el coach guía técnicamente al atleta para que levante el mayor peso posible y no se lastime”.

“Punta del Este te hipnotiza” llegará a todo el mundo a través de una transmisión especial en HD. “Se montarán dos pantallas gigantes led frente a los Dedos, tres cámaras , camión de exteriores en hd para hacer un streaming y que todo el mundo viva la experiencia de la hipnosis y además para que conozcan Punta del Este”, adelantó Tusam.

En ese sentido, recientemente Leo se ha encargado de darle difusión al mega evento a través de cadenas internacionales como CNN.

“Este evento tendrá una carga emocional muy fuerte para mí, estoy muy feliz , porque en Punta del Este inicié mi carrera”, expresó.

Hitos profesionales

Leo fundó Tusam tucoach, base para todos los coaching que realiza y genera constantemente.

El 2009 fue el año que Tusam homenajeó a su padre, tras diez años de su desaparición, realizando el ejercicio más grande de su carrera. Frente al Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, Argentina se introdujo dentro de una cabina de hielo de casi 10 toneladas de peso y permaneció dentro de ella por más de 24hs resistiendo temperaturas de hasta – 10o C /14o F.

En el 2012 logró una marca con personas hipnotizadas, con la producción de History Channel en la ciudad de México. Fueron convocadas 1.500 personas a la plaza México de las cuales 698 quedaron hipnotizadas. El evento fue transmitido por History Channel y tuhistory.com y fue el lanzamiento publicitario para la serie “Súper Humanos”, donde el mismo es el Host ( en la licencia original el Host es Stan Lee) este evento también tuvo una gran repercusión en toda Latino América y USA.

En los años 2012, 13 y 14 fue jurado del programa “Apuesto por Ti” en el canal chileno TVN.

En el 2016 presenta “Lo imposible a tu alcance” en el Programa “Nuestra Belleza Latina” en Univisión, Estados Unidos. Realiza un coaching de superación personal a las participantes del reality y luego ellas logran caminar por una “Pasarela” de brasas calientes con éxito.

Actualmente su Serie “Súper Humanos” es transmitida en Estados Unidos.

FRASE

