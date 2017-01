Horóscopo del viernes 6 de enero de 2017

ARIES. Tu constante búsqueda de nuevas opciones profesionales o laborales tendrá finalmente éxito. En cuanto al amor, tu pareja podría darte una maravillosa sorpresa. Si no tienes a nadie a tu lado, presientes que podrías ser muy feliz junto a alguien que despierta en ti un gran interés.





TAURO. En el trabajo existen metas que cumplir y los plazos están agotándose, comienza desde ya a trabajar duro para no seguir teniendo atrasos. La espiritualidad también puede ser interna y no necesariamente debe estar adosada a una religión en particular.

GÉMINIS. Tienes una gran vida y puedes estar perdiendo muchas cosas gracias a los cambios de actitud que estás presentando. Eres muy intuitivo y puedes darte cuenta de los requerimientos de tu cuerpo, así como también los pasos que debes dar en el amor y en el trabajo.

CÁNCER. Planea hacerle un regalo que sabes desea hace mucho tiempo, no por darle valor a lo material, sino como un gesto de amor desinteresado. Debes abrirte más a las personas y comenzar a mostrar todo lo bueno que puedes entregar.

LEO. Esta puede ser una etapa de grandes cambios positivos en tu vida. Quizás encuentres nuevas posibilidades laborales. En el amor, tu amistad con cierta persona puede transformarse en un vínculo más profundo. Si ya tienes pareja, compartirán una decisión importante para ambos.

VIRGO. Podrías descubrir una posibilidad interesante para realizar alguna inversión o comenzar un negocio. Si buscas empleo, debes respetar ciertas reglas para acceder a alguna oportunidad. Tu relación con quien amas atraviesa una etapa de gran estabilidad. Hay equilibrio en tu salud.

LIBRA. Posiblemente te concentres en una actividad que te interesa y te entusiasma. Con respecto al amor, la convivencia con quien amas te está resultando maravillosa. Si no tienes a nadie junto a ti, se avecina un momento muy apropiado para aproximarte a alguien que te atrae.

ESCORPIO. No te sientes ni te acomodes pensando que tienes a esa persona segura, debes poner más atención a sus necesidades y expresar las propias para lograr un buen entendimiento entre ustedes.

SAGITARIO. Existe alguna opción muy interesante para desarrollar tus ideas o tu vocación. Debes hacer todo lo posible por aprovecharla. En materia sentimental, te es difícil acercarte a esa persona que te interesa. Si ya tienes pareja, quizás no tengas una comunicación muy fluida con ella a lo largo del día.

CAPRICORNIO. Posibles enfrentamientos con familiares por temas de herencia podrían agotarte, no entres en conflictos innecesarios. Recuerda que no hay mejor forma de agradecer que llevar una buena vida y siguiendo las buenas lecciones que te fueron entregadas durante tu crianza.

ACUARIO. En la salud, evita las jaquecas bebiendo más agua durante el día y realizando una rutina de ejercicios de meditación, puedes ingresar a un taller o simplemente extraer ejercicios de revistas o en línea. Nacer es un proceso doloroso, pero a la vez hermoso.

PISCIS. Empiezas a comprender mejor el funcionamiento de ciertos aspectos vinculados a una actividad a la que te has sumado recientemente. En materia amorosa, alguien con una intensa personalidad podría seducirte por completo. Si ya tienes un vínculo establecido, has dado un paso importante para comprender mejora tu pareja en algunos aspectos.