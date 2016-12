Horóscopo del viernes 30 de diciembre de 2016

ARIES. Te cuesta aceptar que hay ciertas cosas que ya no han de volver, pero debes desapegarte de ellas rápidamente y enfocar tu atención en el futuro. En lo referente al amor, tu pareja comprende lo importantes que son para ti algunas cosas. Si no tienes a nadie a tu lado, podrías empezar a interesarte por alguien que te es bastante desconocido.

TAURO. Recibirás la respuesta que esperabas de la persona de tu interés, piensa bien antes de responder de vuelta. Consume comidas balanceadas sin olvidar las proteínas, son necesarias para estar bien de salud.

GÉMINIS. Estás llegando al punto que esperabas hace algún tiempo. La situación que te ha estado molestando, está a punto de terminar. Hoy es el día para comenzar a sonreír y a mirar de forma positiva el problema que puede estar afectándote. Posibles conflictos familiares o en la pareja pueden desestabilizarlos el día de hoy.

CÁNCER. Los cambios que has decidido propiciar en tus actividades te permitirán alcanzar mayores satisfacciones y logros. En cuanto al amor, sabes que debes decirle toda la verdad a tu pareja sobre cierto asunto. Si no tienes a nadie a tu lado, quizás has juzgado mal a esa persona que sólo desea conocerte mejor. Podrías reunirte con algunos familiares.

LEO. Las oportunidades que estabas esperando parecen llegar. Concentra tus esfuerzos en las tareas que desarrollas y obtendrás excelentes resultados. Con respecto al amor, estás muy apegado a la persona que amas y haces lo posible por estar a su lado. Si no tienes a nadie junto a ti, cierta persona comenzará a ocupar un espacio cada vez más importante en tu vida.

VIRGO. Recibirás una noticia de un compañero de labores que te dejará preocupado, pero no desesperes, todo tendrá solución. En la pareja existen dudas de tu parte, lo mejor será sentarse a conversar tranquilamente y ser honestos el uno con el otro.

LIBRA. Muchas veces quieres mantener todo en un cierto control, pero a veces existen situaciones que escapan a tus manos. No te esmeres en tratar de solucionar un problema que no te corresponde. En el trabajo podrás encontrar alivio y una buena forma de darle rienda suelta a tu imaginación.

ESCORPIO. En el trabajo podría haber problemas, no dejes que esto afecte tu trabajo ni la calidad de lo que entregas. Posible malos comentarios de otras personas afectarán tu día, es probable que durante la jornada te enteres de algún rumor que te involucra de manera directa, no dejes que esto te pese ni que haga estragos en tu vida, solo ignora a la gente que no tiene cabida en tu vida.

SAGITARIO. Has logrado elaborar una serie de estrategias muy detalladas para alcanzar tus objetivos en el terreno profesional o en los negocios. Los astros son favorables a tus deseos en este aspecto. En el amor, esa persona que te hace reír y divertirte logrará enamorarte. Si tienes pareja, tu faceta más expresiva y soñadora sigue seduciendo a la persona que amas.

CAPRICORNIO. Toleras cada vez menos las injusticias, por ello no estás dispuesto a pasarlas por alto. La ética y la honestidad son valores muy importantes para ti. En el terreno del amor, cierta persona se dará cuenta rápidamente lo mucho que te atrae. Si estás en pareja, te esperan experiencias estimulantes y enriquecedoras junto a ella.

ACUARIO. Hoy tendrás la oportunidad de demostrar todas tus dotes de líder en el trabajo o en los estudios, por lo que toma en serio la confianza que tus compañeros de labores depositan en ti. Tu pareja necesita protección, quizás se encuentra en un momento difícil, por lo que requerirá de tu compañía, fuerza y orientación..

PISCIS. Gran día para Piscis, hoy puedes atreverte a decir todo lo que quieras, no hay límites. Si te interesa una persona, no dejes de decirlo, lo peor que puede pasar es quedar como amigos. La espiritualidad es de suma importancia para el ser humano. Es un buen momento para pasar más tiempo con los tuyos.