Mensaje de los astros para hoy Horóscopo del miércoles 6 de setiembre de 2017

ARIES. Necesitas ampliar más tus conocimientos sobre el área donde te desempeñas, no dejes de pasar la oportunidad que se te presentará, es probable que recibas información o una invitación a algún curso de capacitación. Sigue tu intuición y lograrás tus metas.





TAURO. Hay una terquedad áspera que puede obstaculizar tu progreso. Es posible que haya corrientes de oposición que poco a poco van desgastando tu poder mental. Asegúrate de no caer en la trampa de la culpa o de la sensación de pesar.

GÉMINIS. Te pedirán pruebas tangibles de tu amor y te desvivirás por hacer felices a los demás. Es bueno que des sin medida. Trabajarás demasiadas horas y asumirás compromisos imposibles de sobrellevar para alguien menos fuerte de lo que tú eres.

CÁNCER. Callar todo no siempre es bueno, muchas veces debemos hacerlo para evitar sufrimiento a otras personas, especialmente a aquellos que nos importan, pero este día debes atreverte a decir lo que sientes o lo que piensas. En el trabajo tendrás que hacerte presente.

LEO. Las actividades que requieran restricción y disciplina de tu parte pueden ser causa de tensión y traerte la oposición de tu mundo hoy. La buena noticia es que tu mente está clara y debes sentirte en sintonía con la gente que te rodea. Detecta a tus aliados y cuida de ellos.

VIRGO. Muy favorable para iniciar vínculos amorosos, prepárate para vivir momentos fantásticos con las personas que más quieres. Riqueza: Para que todo salga bien debes tener fe en lo que haces y tomar la responsabilidad de tus asuntos. Reaccionarás de manera especial.



LIBRA. Si te dedicas a los negocios, hoy no es una buena jornada para formar acuerdos o firmas documentos legales de una sociedad, necesitas revisar mucho más las condiciones de lo que vas a acordar. Una persona muy importante está buscándote hace algún tiempo.

ESCORPIO. Un poco de cultura extranjera puede ser lo que necesitas en este momento para renovar las cosas un poco. Puede ser que no sientas una conexión muy fuerte con el entorno que te rodea. Podrías estar teniendo ansias de extender tus alas y explorar tu libertad.

SAGITARIO. El tiempo que estés con tu ser amado vívelo plenamente. Tendrás encuentros sorpresivos que avivarán la relación. Tendrás una oportunidad para obtener ganancias financieras extraordinarias, esto te permitirá ahorrar más de lo común.

CAPRICORNIO. Una persona extraña podría llegar a pedir algo que dice que le pertenece, si no le conoces y nunca has tenido un trato con ella, no le des entrada a tu vida, podría tratarse de un engaño. Alguien nuevo aparecerá podría ser alguien que te divierta.

ACUARIO. Descubrirás que una mente sensible que esté abierta a todo y a cada posibilidad es exactamente lo que necesitas en este momento, con el fin de tener éxito en alcanzar todos los objetivos en los que estás trabajando. Tu sentido del deber será clave.

PISCIS. Tus ansias de independencia y esa mirada cargada de sensualidad te harán pasar un momento excelente con tu pareja. Período en el cual se estimularán tus actividades sociales y profesionales, ellas harán que se precipiten los acontecimientos.