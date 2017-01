Horóscopo del miércoles 4 de enero de 2017

ARIES. Puedes estar algo confuso con respecto al rumbo que deberías elegir. Medita sobre lo que realmente deseas y necesitas. En el amor, quien te ama intuye que necesita espacios más íntimos para estar contigo. Si estás solo, alguien se ilusiona contigo, aunque le cuesta manifestarlo.

TAURO. No existe en el mundo cosa más importante que compartir tiempo con las personas que te aman y valoran por quien eres en realidad, no dejes pasar el tiempo ni desaproveches la oportunidad de hacerlo hoy mismo.

GÉMINIS. Si estás soltero y te sientes atraído por más de una persona, también deberás realizar una decisión pronto, ya que puedes terminar perdiendo todo y tendrás que comenzar nuevamente. Un viaje con amigos podría ser un buen panorama para descansar y pasar un buen rato.

CÁNCER. No te quedes esperando a que mágicamente la solución se presente a tus pies, pero tampoco pierdas los estribos ni las riendas de tu vida. La paciencia es algo que se cultiva y eso bien lo sabes.

LEO. Hay una situación astral algo adversa para tus asuntos económicos, ante la cual lo mejor será moderar tus gastos. En el ámbito sentimental, la persona que estás conociendo ya está preparada para iniciar un vínculo formal contigo.

VIRGO. No le des espacio a personas que solo quieren verte fracasar, mucho mejor es integrar a quienes aportan de manera positiva a tu vida. Tienes el poder para resolver situaciones de otras personas en este momento.

LIBRA. Date la oportunidad de ver algún espectáculo que enriquezca tu mente, una obra de teatro o un espectáculo de danza es un buen consejo para ti. Consigue una planta o cuida bien de tu jardín, será bueno para el alma.

ESCORPIO. En el plano amoroso, te sientes más cercano a la persona que amas en todos los aspectos y ello te llena de satisfacción. Si estás solo, alguien comienza a sentirse muy interesado en ti. No deberías abandonar ciertos hábitos saludables.

SAGITARIO. Una persona está muy interesada en ti y no estás prestando atención. Probablemente te has dejado llevar por tus creencias erróneas sobre su comportamiento y has dejado pasar la oportunidad, trata de enmendar las cosas.

CAPRICORNIO. Volver a los orígenes y a lo que te hizo ser como eres ahora, aunque sea por un momento, puede recordarte las buenas decisiones que has tomado en tu vida. Un amigo de la niñez te volverá a buscar para recordar viejos tiempos.

ACUARIO. Lo único que puedes hacer con las cosas que no puedes cambiar es asimilarlas y concentrar tus esfuerzos en todo lo que tienes el poder de mejorar. En los asuntos del corazón, tu relación con esa persona que estás conociendo podría llegar a ser muy sólida.

PISCIS. Es cierto que hay personas que logran las cosas con más facilidad, pero por lo general toda gran meta requiere de importantes esfuerzos y renuncias. En el amor, la persona que amas tiene objetivos personales que debes respetar.