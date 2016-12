Horóscopo del miércoles 28 de diciembre de 2016

ARIES. Tienes la valentía necesaria para enfrentar cualquier obstáculo en la vida, aunque estos sean personas, ya que no tienes miedo a decir lo que piensas. Tienes que tomar mucho más en serio a esa nueva persona que puedes estar conociendo, no dejes que se escape, podría comenzar desde hoy a moverse a otro lado si no cambias la actitud que has estado mostrando con esa persona.

TAURO. Hoy no te sientes tan agobiado por tus obligaciones y tienes tiempo y deseos de comenzar a elaborar planes que te generan un particular entusiasmo. En el terreno amoroso, no puedes evitar sentir algo muy intenso cuando estás cerca de cierta persona. Si tienes pareja, estarás propenso a ser muy romántico y cariñoso con ella en esta jornada.

GÉMINIS. Tu trabajo o profesión puede llevarte a realzar un viaje o cambio de domicilio. Por otra parte, existen perspectivas de mejoras en tus ingresos. En lo referente al amor, el tiempo y las experiencias compartidas determinarán si esa persona que estás frecuentando es para ti. Si tienes pareja, la relación trascurre con normalidad. Podrías resfriarte.

CÁNCER. No es un buen día para el amor, ni tampoco para tomar compromisos serios en esta materia. Es probable que quienes estén solteros y hayan estado probando suerte con una persona dentro de este último tiempo vean sus esfuerzos ir a ninguna parte, ya que esa persona muy probablemente no seguirá mostrando el interés que necesitas en este momento.

LEO. Te adentras en una nueva etapa de tu vida, con muchas expectativas y algunos temores comprensibles. Te esperan nuevas experiencias que te ayudarán a seguir avanzando. En el amor, quizás descubras que esa persona que te atrae es aún más interesante de lo que esperabas. Si tienes pareja, podrías volver a compartir con ella algo muy especial para ambos.

VIRGO. Debes estar alerta ante propuestas de negocios o trabajo que podrían no ser suficientemente seguras o confiables. En el terreno del amor, quizás surja un desacuerdo con la persona que está a tu lado. Si no tienes pareja, estás un poco aislado y solitario en esta etapa de tu vida, a la espera de alguien que colme tus deseos y expectativas.

LIBRA. Si no quieres perder a la persona que está a tu lado, entonces debes comenzar a tomar decisiones desde hoy y a decirle lo que te sucede, las proyecciones son algo fundamental para el amor y la relación de pareja, sin ellas no sabemos dónde vamos pisando, no se puede vivir solo del presente en un compromiso que requiere seriedad.

ESCORPIO. Posiblemente te veas en la necesidad de resolver rápidamente algún contratiempo, pero debes evitar adoptar medidas demasiado extremas. En lo sentimental, te sientes preparado para proponerle el comienzo de un vínculo sentimental a cierta persona. Si ya tienes pareja, podrías decidir junto a ella dar un paso muy trascendente.

SAGITARIO. Los astros auguran posibles éxitos a nivel profesional o el despliegue de tu gran talento para los negocios. Por otra parte, habrá mejoras en tu economía. En el plano amoroso, hasta ahora no has encontrado la clave para llegar al corazón de quien te gusta. Si estás en pareja, podrías comunicarte poco con ella a lo largo de esta jornada.

CAPRICORNIO. Tu relación de pareja va muy bien, pero es probable que haya perdido un poco de pasión, esto es muy común cuando se pasa mucho tiempo juntos, no dejes que se apaguen las ganas de estar con la otra persona y de compartir la intimidad, no permitas que tu relación se convierta en nada más que una amistad.

ACUARIO. Aunque no lo creas tienes el poder de cambiar ciertas cosas negativas de tu vida, con un propósito firme y adoptando las decisiones adecuadas. En el terreno del amor, tu vínculo con cierta persona será perdurable si se inicia con sinceridad. Si tienes pareja, hoy deseas expresarle todo tu amor, con palabras o con hechos. Te sentirás con muchas energías.

PISCIS. Es tiempo de creer en tus nuevas esperanzas y otorgarle una mayor cuota de confianza a tus nuevos proyectos. En los asuntos del amor, encontrarás mucha felicidad en todo lo que compartes con quien amas. Si no tienes a nadie a tu lado, podrías encontrar una persona que comparta tus deseos y sueños en el terreno sentimental. Tu salud es estable.