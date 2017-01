ARIES. Trabaja confiadamente y sigue tus planes aunque a tu alrededor parezca que el mundo se está cayendo. Combina los elementos que te están llegando a tus manos y trázate un plan de acción que te permita lograr tus metas económicas sin sacrificar tu descanso.





TAURO. Un dinero adeudado puede llegar hoy, úsalo para pagar deudas acumuladas. Te sientes completo y realizado. El trabajo marcha bien, la suerte te sonríe, pero guarda el dinero extra que logres generar, porque pueden surgir problemas financieros.

GÉMINIS. Deberás tener un completo control de tu temperamento hoy. Mucho estará en juego. Aprovecha tu tiempo libre para hacer actividades que tanto disfrutas. Asegúrate de contar con toda la información antes de tomar determinaciones que deberás afrontar.

CÁNCER. Los astros te ayudarán a salir bien de un problema legal en tu trabajo. La constancia es tu aliada y aunque ahora puedas estar frente a situaciones difíciles desde el punto de vista económico, no olvides que lo que hoy parece negativo, mañana dejó de serlo.

LEO. No intentes solucionarle la vida a todo el mundo, vive tu propio camino. Hazte un momento para reír, para distraerte. Puedes enfrentarte a un problema que necesitará de tu intervención, no te distraigas, siempre habrá tiempo para asistir a los cercanos, hoy no es el día.



VIRGO. No permitas que recientes desilusiones personales estigmaticen situaciones de tu vida. Supera tus miedos. Redistribuye tus prioridades. No te permitas verte superado por las situaciones de la vida. Siempre existe una solución válida a los problemas.



LIBRA. Trázate un plan de acción concreto en tu trabajo que te permita alcanzar todos tus objetivos sin desviar tu atención en cosas sin importancia. Si quieres algo en tu empleo pídelo, reclama tu derecho y mantente firme en tu posición. Lo lograrás. Cuida tus pies.

ESCORPIO. Ciertas situaciones por la cuales estás esperando alguna solución podrían volver a presentar un problema hoy, ten paciencia porque ya se solucionarán. Pensar bien las cosas es siempre un buen consejo, pero ahora estás pensando demasiado e inseguro.

SAGITARIO. Ciertas circunstancias que no habías planeado te pondrán en serios inconvenientes en esta jornada. Vivirás horas de tensión emocional. Tu falta de tiempo será motivo de peleas en el trabajo. De nada te sirve la abundancia material si no conoces el amor.

CAPRICORNIO. Deberás evitar enfrentamientos con personas conflictivas que tratarán de desalentarte y causarte problemas. No les prestes atención y sigue haciendo lo tuyo como hasta ahora pues lo principal es que a partir de ahora tu vida dará un salto cualitativo.

ACUARIO. Un mensaje de un amigo que está lejos podría darte una alegría hoy. Gastos imprevistos pueden mellar tus ahorros, no te alteres ni te pongas nervioso, no todo en la vida es dinero. Oportunidad de viajar al extranjero, no pienses que es imposible.

PISCIS. Te encontrarás con alguien de tu pasado. Su presencia te hará replantear muchas cosas en tu vida. Si te acecha la crisis laboral, deberás enfrentarla con uñas y dientes. Evita resignarte a las circunstancias. Es hora de salir a enfrentar el mundo.