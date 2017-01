Horóscopo del martes 3 de enero de 2017

ARIES. Alguna actividad comenzará a brindarte crecientes satisfacciones y se transformará en una parte importante de tu vida. En el terreno del amor, disfrutarás mucho de la compañía de la persona que quieres. Si no tienes pareja, alguien podría realizarte una propuesta romántica.

TAURO. Obtendrás resultados positivos en alguna gestión vinculada con un negocio. Por otra parte, lograrás algún avance material o económico. En cuanto al amor, disfrutarás junto a quien amas de una pequeña satisfacción. Si no tienes pareja, cierta persona podría realizarte una invitación sencilla pero muy significativa.

GÉMINIS. Si estás soltero y te sientes atraído por más de una persona, también deberás realizar una decisión pronto, ya que puedes terminar perdiendo todo y tendrás que comenzar nuevamente. Un viaje con amigos podría ser un buen panorama para descansar y pasar un buen rato.

CÁNCER. Si tienes la posibilidad de pedir días libres o vacaciones, hazlo el día de hoy y lánzate a la aventura realizando un viaje, puedes descubrir mucho sobre ti mismo y sobre los pasos que quieres dar en la vida. Una amistad está peligrando, si no quieres perder a esa persona, te recomiendo que hoy la llames o dale una visita.

LEO. Podrías estar propenso a cometer errores financieros o gastar demasiado dinero. La prudencia debe guiar tus actos en estos temas. En el terreno del amor, hay equilibrio y una gran sintonía sexual en tu actual relación. Si no tienes a nadie a tu lado, esa persona que te atrae físicamente también te seducirá con su personalidad cautivante.

VIRGO. Se inicia un período muy activo en tu carrera u ocupación. Tus esperanzas se renuevan y te impulsan a seguir persiguiendo tus mejores propósitos. En lo referente al amor, hay muchas cosas que deseas compartir con la persona que quieres. Si no tienes a nadie a tu lado, lo que sientes cuando estás junto a alguien es cada vez más intenso e incontrolable.

LIBRA. Tendrás que trabajar con una persona que no es de tu agrado, por eso trata de no demostrar esto para tener una jornada tranquila y sin contratiempos. Alguien te ve como una persona de autoridad, por lo que no te aproveches de esto para hacerle realizar tareas extras, en cambio elije ser un líder positivo y ayuda a esta persona a mejorar.

ESCORPIO. Disfrutar de lo simple y ordinario de la vida será la tarea del día de hoy para los Escorpio. Tu vida necesita equilibrio, por lo que no estés todo el tiempo pensando en el trabajo y en generar dinero. En la pareja, existen cosas que no están funcionando bien, pero tienen solución.

SAGITARIO. Quieres encontrar una nueva posibilidad de generar ingresos y quizás puedas valerte de algunos de tus conocimientos para lograrlo. En cuanto al amor, tendrías que olvidar a esa persona que te trata con desdén a pesar de la simpatía que le demuestras. Si tienes pareja, tienes derecho a esperar que ella admita algún error que ha dañado tus sentimientos.

CAPRICORNIO. No tienes que arrepentirte de cierto camino que has elegido. Debes tener en cuenta que casi nunca es fácil empezar cosas nuevas. En el plano sentimental, el amor que existe en tu vínculo de pareja será más fuerte que cualquier altibajo circunstancial. Si estas solo, con el tiempo esa persona que aún no te conoce demasiado comenzará a valorarte mejor.

ACUARIO. Si estás soltero date el tiempo para conocer nuevas personas el día de hoy, podría ser una agradable sorpresa. Es momento de levantarse y de hacer algo para solucionar tus problemas. Ayúdate tomando una actividad extra que te ayude a impulsarte..

PISCIS. Tendrás un momento de relajo en tu trabajo, por lo que aprovéchalo para pasar el día con la persona amada. El trabajo está complicado, pero podrás sortearlo usando todas tus habilidades. Si te encuentras buscando trabajo, amplía tus opciones, no te cierres a lo que crees conocer.