Horóscopo del martes 27 de diciembre de 2016

ARIES. Necesitas obtener información que es de gran importancia para adoptar futuras decisiones o estrategias en el ámbito económico. En el amor, estar con cierta persona se ha trasformado en tu mayor anhelo. Si tienes pareja, valorará mucho que tengas la valentía de reconocer tus errores.

TAURO. Debes darle más valor a las personas que están desde siempre contigo, como tus padres. Si todavía tienes contigo a quienes te dieron la vida contigo, entonces debes considerarte una afortunado, hazles esa visita que prometiste hace algún tiempo.

GÉMINIS. Tienes en tus manos una decisión muy importante que hacer sobre la vida de otra persona, no debes tomar esto a la ligera. No es bueno que te ofrezcas para algún cargo de importancia en alguna reunión social o del colegio de tus hijos, si los tienes, necesitas darle prioridad a otras cosas en tu vida.

CÁNCER. Tienes mucho que aportar en algún emprendimiento al que te has sumado, se valorará tu experiencia y conocimientos. En lo sentimental, intenta ser más accesible si deseas que cierta persona se acerque. Si ya tienes una relación, no dejes que se pierdan esos detalles que dan encanto a tu vínculo.

LEO. Los que se encuentren en una relación de pareja, deben saber que este día es ideal para pasar un tiempo juntos. Si tienes interés en alguien, atrévete a decirlo, hoy es el momento para ir en serio y fortalecer cualquier relación amorosa.

VIRGO. Un hombre de edad avanzada te pedirá un favor el día de hoy, no se trata de algo de dinero, por lo que considera ayudarle. El amor marcha bien, solo debes tomar más en serio tu relación. Comienzas a tener una nueva visión del mundo y de las cosas que te rodean, esto también lo puedes aplicar a las personas que comparte el día a día contigo.

LIBRA. No te quedes esperando a que la otra persona dé el primer paso, debes también hacer cosas para que esto se haga realidad, es algo que quieres y deseas mucho, por lo que también debes poner de tu parte para hacerlo realidad.

ESCORPIO. Sientes un gran temor de perder algo que has construido con mucho esfuerzo. Debes estar dispuesto a luchar incansablemente por mantener aquello que mereces en forma legítima. En el amor, tu pareja está siempre a tu lado para apoyarte y darte fuerzas. Si estás solo, podrías conocer a una persona con valores e ideales similares a los tuyos.

SAGITARIO. Si estás en una relación, estás pasando un muy buen momento con esa persona, ya que importantes decisiones están siendo la tónica de la relación, por lo que puedes sentirte feliz, están caminando juntos hacia algo muy importante y que les hará crecer mucho en el futuro.

CAPRICORNIO. No descanses frente a los problemas, toma las riendas del asunto y comienza a buscar formas de darle una solución rápida y de manera sencilla, siempre existe una forma de hacer esto. Es una excelente jornada para compartir con tus seres queridos, no dejes que esta opción se pase, puedes encontrar mucha diversión y un buen rato si decides hacer esto el día de hoy.

ACUARIO. Más importantes que tus victorias y tus fracasos son las grandes enseñanzas que has obtenido al recorrer tu propio camino. En el terreno del amor, se aproxima un momento muy especial en el cual podrás recuperar muchas cosas maravillosas en tu actual relación. Si estás solo, muéstrate tal cual eres si quieres captar el interés de cierta persona.

PISCIS. Existe una persona en tu vida que te ha cautivado de una manera que no imaginabas, pero lo tomas como un amor imposible, no te quedes con lo que sientes dentro de ti, debes dejarlo salir en un momento, si no resulta, podrás pasar de forma más rápida a otra cosa.