Horóscopo del martes 10 de enero de 2017

ARIES. Tienes que tener todo previsto y organizado para ese momento tan importante y significativo que te aguarda. En el terreno amoroso, nada impide que le dediques todo el tiempo del que dispones a la persona que amas.





TAURO. Tu desempeño laboral está siendo evaluado muy positivamente por personas que podrían darte buenas oportunidades. Te sientes en un momento ideal para encontrar el amor. Si tienes pareja, esa pasión que sustenta el vínculo se manifestará con mucha intensidad en este día.

GÉMINIS. Puedes terminar aprendiendo una lección de un compañero de trabajo, lo que te servirá para sortear una tarea difícil que está por venir. Intenta volver a lo esencial, a pensar como niño, a disfrutar de las cosas buenas que se dan en tu vida sin necesidad de que sean forzadas ni impuestas.

CÁNCER. Nuestros sueños muchas veces nos entregan pautas de vida y secretos ocultos en nuestro subconsciente, asegúrate de siempre contar con una libreta para anotar lo que has soñado, podrías descubrir cosas importantes que tú mismo estás tratando de indicarte o advertirte.

LEO. Si estás pasando por un rompimiento amoroso y la otra persona está comenzando una nueva relación, no te sientas mal por lo perdido, sino en aprender sobre los errores que ambos cometieron.

VIRGO. Te encuentras bien acompañado en este momento, no creas que estás solo ni tampoco deseches lo bueno que tienes por un capricho. Si crees que las personas que te rodean te hacen a un lado, puedes estar en lo correcto, pero esto se debe a que quizás en este último tiempo no has tenido una actitud muy positiva frente a ellos.

LIBRA. Es posible que atravieses inestabilidades en tus ocupaciones, sabrás emplear las estrategias adecuadas para sobrellevarlas y recuperar la normalidad. En el amor, tras confesar tus sentimientos a alguien que te gusta sólo resta aguardar su respuesta.

ESCORPIO. En tu cabeza se agolpan muchas ideas contradictorias, que amenazan con confundirte y paralizarte. Aférrate a tus convicciones y no olvides tus principales propósitos. En cuanto al amor, te sientes valorado y querido por quien está a tu lado.

SAGITARIO. Estás estableciendo las bases para un futuro más venturoso, aunque tienes claro que deberás ser paciente y superar obstáculos. En el amor, tus ideas y propósitos son acordes con los de quien está a tu lado. Todo es encanto y grandes ilusiones con esa persona que estás empezando a conocer.

CAPRICORNIO. El equilibrio espiritual será importante el día de hoy, por lo que no pases rabias ni te enojes fácilmente. No tengas miedo a expresar lo que sientes a la persona de tu interés, ya que si no lo haces podrías perder la oportunidad.

ACUARIO. Ese resultado que esperas puede ser razonablemente favorable para tus intereses. En el plano sentimental, te sientes muy inspirado para demostrarle todo tu amor a quien está a tu lado. Si estás solo, lograrás enamorar a alguien con tu temperamento romántico.

PISCIS. Te enfrentarás a alguna obligación que te resultará especialmente dura de sobrellevar. Por otra parte, la situación astral es algo adversa para tu economía. En los asuntos del corazón, quizás no te sientes preparado para empezar un vínculo amoroso en este momento. Si tienes pareja, quizás ya no estés dispuesto a seguir tolerando ciertas situaciones.