Horóscopo del lunes 9 de enero de 2017

ARIES. Trate de distribuir adecuadamente las energías. Transitará una jornada muy activa donde podría quedarse sin aliento. Valore sus afectos y no los arriesgue por querer tener siempre la última palabra. Esté atento a las oportunidades, posiblemente reciba ofertas para ampliar su panorama laboral.





TAURO. Quizás alguna preocupación no le permita disfrutar plenamente de esta jornada. Por otra parte, debe tener mucha cautela con sus próximas decisiones financieras. En lo sentimental, podría conocer a una persona de la cual se enamorará intensamente. Si ya tiene pareja, estará dispuesto a demostrarle tu cariño en todo momento.

GÉMINIS. Ha intentado muchas cosas para mejorar tu economía, pero esta vez podría estar cerca de lograr algo que le ayudará a prosperar. En el amor, debe enfrentar con un mayor grado de compromiso ciertos aspectos de su relación sentimental.

CÁNCER. No se impaciente y quédese tranquilo. Si sigue siendo tan perfeccionista, no estará conforme con nada de lo que haga. Planee una cena romántica con su pareja para reconciliarse. Pero trate de no reprocharle nada. Época propicia para decidir sobre cuestiones comerciales y hacer nuevos contactos laborales.

LEO. Necesitará dedicarle más tiempo al diálogo con su familia, así podrá ver cuáles son sus necesidades y comprenderlas. Viva el presente con su alma gemela y a partir de ahí planifiquen el futuro juntos. Concurra a esas reuniones sociales, le servirán para establecer importantes contactos laborales para sus futuros proyectos.

VIRGO. Durante esta jornada, procure ocupar su mente en cosas realmente importantes y no en aspectos superficiales. Manifieste lo que siente, porque su pareja no entenderá lo que sucede entre ambos. Procure guardar dinero para invertir en las actividades que le interesan.

LIBRA. Busque refugiarse en sus pasatiempos y aproveche sus momentos de ocio para combatir el estrés que le generan sus intensas actividades. En el plano sentimental, predomina una gran armonía en su relación de pareja. Si no tiene a nadie a su lado, podría estar en los comienzos de un romance muy apasionado.

ESCORPIO. Hoy puede disponer del tiempo que necesita para planificar detalladamente alguno de sus próximos proyectos. En el ámbito amoroso, tiene muchas ganas de comunicarse con alguien que le ha dejado fascinado, pero le cuesta decidirse. Si tiene pareja, quizás tenga ciertos reparos en realizarle cierta propuesta.

SAGITARIO. Existe alguna opción muy interesante para desarrollar sus ideas o tu vocación. Debe hacer todo lo posible por aprovecharla. En materia sentimental, le es difícil acercarle a esa persona que te interesa. Si ya tiene pareja, quizás no tenga una comunicación muy fluida con ella a lo largo del día.

CAPRICORNIO. Quizás se avecine una coyuntura más favorable para realizar cierta inversión o empezar un negocio cuyo desarrollo no había sido posible hasta el momento. En lo referente al amor, alguien puede no sentirse cómodo con sus insinuaciones o intentos de seducción. Si tiene pareja, quizás ella esté muy molesta con sus cuestionamientos casi permanentes.

ACUARIO. Hoy posiblemente esté propenso a realizar algunas reflexiones o balances. Pensar con calma sobre ciertos asuntos de su vida podría llevarle a sacar valiosas conclusiones. En el amor, su pareja podría mostrarse algo distante, sin que pueda saber el motivo. Si no tiene a nadie a su lado, hoy la soledad le resulta especialmente difícil de sobrellevar.

PISCIS. No permita que los demás desestimen sus ideas. Utilice su poder de convencimiento para hacer valer lo que piensa y lo que cree usted. Si sospecha de su pareja, no deje de dialogar con sinceridad y respeto. Observe cuáles son sus limitaciones financieras. Alguien le solicitará ayuda económica.