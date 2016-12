Horóscopo del lunes 26 de diciembre de 2016

ARIES. Pensar detenidamente te servirá para ver con más claridad y objetividad algún asunto que ha sido especialmente preocupante para ti en estos días. En materia sentimental, podrías reunirte con alguien que te gusta gracias a una situación casual.

TAURO. Has culminado una etapa de arduo trabajo y en breve disfrutarás de los resultados de tus esfuerzos. Si buscas trabajo, tus conocimientos te serán muy útiles para obtenerlo. En el amor, alguien parece decidido a empezar a salir contigo y conocerte mejor.

GÉMINIS. Los astros te predisponen a vincularte de una manera más positiva con tu entorno, dejando de lado recelos o desconfianzas un tanto exageradas. En materia amorosa, habrá mucho afecto entre tú y tu pareja a lo largo de esta jornada.

CÁNCER. Quizás te des cuenta cuan equivocado estuviste al rechazar una oportunidad que ha demostrado ser más valiosa de lo que esperabas. En los asuntos del corazón, tendrás una excelente oportunidad para compartir momentos gratos con quien amas.

LEO. Dentro de poco tiempo muchos aspectos de tus actividades podrían cambiar, lo que quizás te genere ansiedad y temor. Sin embargo te aguardan cosas positivas. En el amor, hay algo muy especial que tu pareja deseas compartir contigo.

VIRGO. Ahora que se aproxima el fin de año llegó el tiempo de la reevaluación y la reflexión. Lo que pasó, pasó, y no se repetirá más si te causó dolor y aprendiste de la experiencia. Ahora todo será diferente y mejor.

LIBRA. Quizás tengas que esperar más de lo previsto para acceder a una solución económica que necesitas imperiosamente. Sería bueno que tomaras previsiones al respecto. En el amor, es posible que hoy no estén dadas las condiciones para acercarte a cierta persona.

ESCORPIO. No dejes que alguien que no está en tu relación se entrometa a entregar opiniones que no están aportando en nada bueno, prefiere siempre las opiniones de quienes los conocen y en vez de criticar, tratan de aconsejarte desde lejos.

SAGITARIO. Este lunes la Luna está en tu signo y aunque algo no te haya salido como deseas, te sientes inspirado y feliz, capaz de empezar una nueva vida amorosa, entusiasta y alegre. Si tuviste un problema sentimental los conflictos quedan atrás y te abres a nuevas posibilidades y opciones.

CAPRICORNIO. Aunque las cosas no estén del todo bien, tampoco están mal y podrás salir de un problema personal sin complicarte la vida. Sin embargo, tiendes a estar algo preocupado por el dinero. No te impacientes pues hoy los aspectos de la economía ya están marchando como debe ser.

ACUARIO. Dentro de pocos días vas a tener entrevistas significativas que requieren tu presencia de ánimo y buena disposición. Se requiere tu prudencia, acuariano. No des consejos que no te hayan solicitado porque caerías mal.

PISCIS. Tienes una jornada un tanto complicada en el trabajo, sobre todo por la relación con otras personas, algo que muchas veces causa los mayores conflictos en esta materia, pero no te preocupes, porque cualquier problema que surja será rápidamente solucionado.