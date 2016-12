Horóscopo del jueves 29 de diciembre de 2016

ARIES. Existen ciertas cosas que aún no comprendes, pero el tiempo te traerá las respuestas que te hacen falta. En el amor, tu atención estará totalmente enfocada en cierta persona durante un evento social. Si ya tienes pareja, concretarás con ella algún deseo vinculado con la convivencia.

TAURO. Lograrás dejar atrás algo negativo que te generaba sufrimientos y preocupaciones. Llegan satisfacciones que renovarán tus esperanzas. En el amor, te estás entregando por entero a tu actual relación. Si no tienes pareja, ya no puedes negar que estás totalmente fascinado por cierta persona.

GÉMINIS. Un pensamiento fugaz se te cruzará por la mente el día de hoy, toma nota de ello, ya que podría ser una muy buena idea y podrías arrepentirte más adelante. Tienes que tomar consciencia sobre lo que estás haciendo por conquistar a la persona por la que tienes mucho interés, es momento de tomar la decisión de dar el salto y decirle lo que sientes.

CÁNCER. Los cambios que has decidido propiciar en tus actividades te permitirán alcanzar mayores satisfacciones y logros. En cuanto al amor, sabes que debes decirle toda la verdad a tu pareja sobre cierto asunto. Si no tienes a nadie a tu lado, quizás has juzgado mal a esa persona que sólo desea conocerte mejor. Podrías reunirte con algunos familiares.

LEO. Siempre es bueno dar rienda suelta a la imaginación, nos puede llevar a lugares insospechados y nos entrega la capacidad de soñar con cosas siempre mejores, si estás en un momento bueno de la vida, siempre intenta experimentar con cosas nuevas que te hagan soñar y desear siempre algo mejor para tu vida y la de los tuyos.

VIRGO. Es necesario que tengas en cuenta ciertos aspectos importantes antes de embarcarte en algún nuevo negocio o proyecto. En los asuntos del corazón, no parecen haber novedades sentimentales para ti en esta jornada. Si ya tienes pareja, ella se mostrará inflexible ante tus planteos o cuestionamientos. Posiblemente te encuentres muy estresado.

LIBRA. Tienes personas muy buenas en tu vida, pero el día de hoy podrías tener un conflicto con una de ellas, no dejes que esto afecte de manera permanente su amistad, si debes pedir disculpas, hazlo sin pensarlo dos veces. No dejes que otros te critiquen sin conocerte, no permitas que esto te suceda en tu trabajo, ni tampoco en tu vida en general.

ESCORPIO. Si dejas que la inseguridad te domine no lograrás superar ese obstáculo que se interpone en tu camino. Por otra parte, intenta no malgastar tu dinero en cosas innecesarias. En lo sentimental, estás ansioso porque sabes que se acerca el momento de definir tu situación con cierta persona. Si tienes pareja, las cosas sencillas de la vida diaria son maravillosas a su lado. Gozas de buena salud.

SAGITARIO. Tus dones personales en el trabajo podrían verse nublados hoy por la irrupción de alguien nuevo, no tengas miedo a perder tu puesto, puede ser alguien que te ayude mucho. Un encuentro casual podría ser el inicio de una gran amistad o de algo más en el futuro, debes estar con los ojos bien abiertos y mostrarte con la disposición de empezar una conversación con alguien.

CAPRICORNIO. Te sientes más capaz que nunca de cumplir un sueño, sientes una gran energía interior que te impulsa hacia tus deseos más genuinos. En los asuntos del amor, tu primera cita con esa persona especial será casi perfecta. Si tienes pareja, te espera alguna salida o encuentro romántico junto a ella. Tendrás que hablar con algún familiar sobre decisiones vinculadas con intereses en común.

ACUARIO. Alguien muy cercano a ti está pasando por un momento delicado en su relación de pareja, es probable que te pida consejo, has vivido lo mismo que le está sucediendo y puedes hablar desde tu experiencia. Estás pasando por un momento de tranquilidad muy bueno, lo que te permite ver con claridad lo que estás haciendo y las cosas que deseas lograr con los pasos que vas dando.

PISCIS. Tienes mucho por lo que luchar y grandes esperanzas sustentadas en tus continuados esfuerzos. Los astros respaldarán el logro de tus mentas. En el ámbito sentimental, cierta persona que conoces podría ser tu futura pareja. Si ya tienes a alguien a tu lado, esta puede ser una etapa muy plena y llena de dicha junto a la persona que amas.