ARIES. Buena relación en el círculo de amistades y con tu pareja. No desaproveches la oportunidad de hacer nuevos amigos. Algunos rumores despiertan sospechas en tu entorno. No temas preguntar para no ofender al otro, así no sufrirás la incertidumbre.

TAURO. Hoy se revelan intrigas dentro del entorno familiar. No desesperes, ya que pronto saldrán a la luz las respuestas. Después de tantas trabas, podrás tramitar ese préstamo para invertir en el hogar. Disminuye el uso de la sal y evitará la retención de líquidos.

GÉMINIS. Estás iniciando un proceso de ajuste, evaluación y solidez con tu pareja. Guíate por una corazonada. No te excedas en tus gastos. Esperas una noticia de alguien que hace tiempo no ves y tiene una dificultad, no te agobies podrás ayudarle adecuadamente. Todo fluye.

CÁNCER. Con esa facilidad para convencer alcanzarás lo que te has propuesto poco a poco. En este momento te atreves a todo. Poca fortuna con los números. Tus objetivos son nobles, así que adelante. Sal de lo cotidiano para recrear la buena convivencia en la relación.

LEO. Durante esta jornada se te presentarán decisiones que no podrás tomar en un solo día. Baje la exigencia con usted mismo y la ansiedad, ya que solo conseguirá deteriorar su cuerpo y mente. Ya que finaliza el año, encarpeta los papeles y resuelve asuntos financieros pendientes.

VIRGO. Situaciones inesperadas cambiarán tus perspectivas y estrategias, en tu trabajo o en tu vida social. Se han abierto puertas que estaban cerradas, corazones que parecían no escuchar, y ahora, sabes exactamente lo que quieres. Sin embargo, Mercurio puede confundirte.

LIBRA. Conseguirás tener siempre un buen público y tu agudeza, precisión y sencillez no pasarán desapercibidos. Deberás sentirte a gusto contigo, y esa sensación de bienestar te conducirá a comunicarte fácilmente con los seres queridos. Aprovecha estos momentos.

ESCORPIO. Mide tus reacciones. Caso contrario, vivirás peleado con todo el entorno. No s tan dependiente de tu pareja. Etapa productiva para realizar cambios en tu trabajo. Busca un centro deportivo e inscríbase, ya que hace tiempo que no realiza ningún deporte.

SAGITARIO. Tu voluntad se fortalece y lograrás lo que te propongas. Adelante, no vaciles. Vas a resolver muchos asuntos atrasados de manera fluida y sin muchas dificultades. Pero, recuerda que si no te organizas puedes tener problemas a partir de la próxima semana laboral.

CAPRICORNIO. Todos necesitamos tener una dosis de sano egoísmo. Piensa en ti como si fueras lo más importante del mundo. Espera un cambio que está al llegar. Quizá existan diferencias y discusiones. Los viajes serán puntos muy importantes para tus proyectos.

ACUARIO. Momento para sedimentar las energías puramente en los proyectos. Buenas energías astrales repercutirán positivamente en la pareja y harán que te sientas de maravilla. Acepta las oportunidades económicas. En las noches, intenta relajarte, lo necesitas.

PISCIS. Es un tiempo de encuentros positivos. Concentra tu atención en las cuestiones financieras porque estás a punto de recibir una buena suma de dinero. Surge una idea que te dará fortuna. Es menester que muestres más tu lado tierno y tu corazón generoso.